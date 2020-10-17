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سياسة

إحداهن رضيعة.. امرأة تقتل بناتها الثلاث في النمسا

عناصر من الشرطة النمساوية وسط فيينا
عناصر من الشرطة النمساوية وسط فيينا
17/10/2020

واتصلت المرأة البالغة 31 عاما بهيئة الطوارئ في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت قائلة إنها تريد قتل نفسها، وحين وصلت الشرطة لشقتها في العاصمة فيينا اكتشفت جثتين إحداهما لرضيعة عمرها ثمانية أشهر والأخرى لطفلة عمرها ثلاثة أعوام.

ونُقلت ابنتها البالغة تسعة أعوام للمستشفى لكن تعذر إنقاذها، على ما أفادت الشرطة التي أوضحت أن الأم نفسها مصابة بجروح بسيطة.

وذكرت وسائل إعلام محليّة أن المرأة قامت بخنق بناتها الثلاث.

وقالت الشرطة إن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية أن والد البنات يعيش بمفرده في فيينا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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