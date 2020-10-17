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سياسة|تركيا

أردوغان يزف بشرى اكتشاف غازي جديد في البحر الأسود (فيديو)

17/10/2020

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي على متن السفينة "الفاتح"، التي تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود، "يوجد 85 مليار متر مكعب إضافي بالتالي فإن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف (في حقل صقاريا) يبلغ 405 مليارات متر مكعب".

وأشار أردوغان إلى أن الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود هو أكبر مصدر للطاقة لتركيا حتى الآن.

وأعرب  أردوغان عن أمله في أن يساهم الكشف في خفض اعتماد تركيا "الخارجي على الغاز الطبيعي بشكل كبير مع هذه الاكتشافات"، معربا عن اعتقاده بأنها "ستتواصل".

وكشف الرئيس التركي عن أن بلاده أدخلت "روبوتا غواصا بإمكانات محلية وتكنولوجيا متقدمة يمكن التحكم فيه عن بعد".

وذكر أردوغان أن هذا الغاز سيبدأ الوصول إلى المنازل التركية قي 2023.

وبخصوص شرقي المتوسط، أكد أردوغان عزمه على عدم السماح "لأي أمر واقع يتجاهل حقوق الشعب التركي والقبارصة الأتراك".

وأضاف "إذا لم يتخذ الاتحاد الأوربي موقفا عادلا في شرق المتوسط فسيكون ذلك إعلانا رسميا بأن نهاية دوره باتت وشيكة".

وأكد مواصلة تركيا التنقيب عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط، مشددا على أن تركيا ليس لها أطماع في حقوق وأراضي أحد.

وقال أردوغان إنه قام بزيارة سفينة "الفاتح" لتهنئة طاقمها وإعلان الكمية الجديدة للغاز المكتشف، مشيرا إلى أن السفينة أبحرت من إسطنبول إلى البحر الأسود في 29 من مايو/ أيار الماضي، والذي وافق الذكرى السنوية رقم 567 لفتح مدينة القسطنطينية (إسطنبول).

وأوضح أنها بدأت أعمال التنقيب في حقل “صقاريا”، حيث تؤدي أنشطتها حاليا، في 20 من يوليو/ تموز الماضي. قبل أن تكتشف 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة “تونا ـ 1”، في 21 من أغسطس/ آب الماضي.

وقال أردوغان إن "الفاتح" واصلت أعمال الحفر بعد ذلك التاريخ ووصلت "إلى عمق 4 آلاف و775 مترا كما هو مخطط".

المصدر : وكالات
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