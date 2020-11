واشنطن ترفض عرضا من بوتين بشأن الأسلحة النووية.. ما هو؟

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تمدد موسكو وواشنطن معاهدة "نيو ستارت" (ستارت الجديدة)، آخر اتفاقية أساسية بين البلدين للحد من الأسلحة النووية "لمدة عام وبدون شروط".

وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبراين في سلسلة تغريدات على حساب مجلس الأمن القومي على تويتر أن لا يمكن قبول مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تمديد نيو ستارت دون تجميد الرؤوس الحربية النووية".

وأضاف أنه سبق أن اقترحت الولايات المتحدة تمديد المعاهدة لعام واحد لإفساح المجال أمام التفاوض إلى ما بعد انتهاء مدة المعاهدة في فبراير/ شباط المقبل، على أساس أن تقوم أكبر دولتين نوويتين في العالم بتجميد الرؤوس النووية في الفترة المرحلية.

وقال المسؤول الأمريكي إنه "كان من شأن ذلك أن يمثل مكسبا للطرفين، ونعتقد أن الروس كانوا مستعدين للقبول بهذا المقترح عندما التقيت بنظيري في جنيف".

وأشر إلى أن "الولايات المتحدة جادة بشأن الحد من التسلح الذي سيبقي العالم باسره في أمان. نأمل أن تعيد روسيا تقييم موقفها قبل أن يعقب ذلك سباق تسلح مكلف".

(1/3) “The United States proposed an extension of New START for one year, in exchange for Russia and the United States capping all nuclear warheads during that period.

