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سياسة|تركيا

فيديو يظهر إطلاق صاروخ بمنطقة تختبر فيها تركيا منظومة إس-400 (شاهد)

16/10/2020

ويظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء.

وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا تنبيها يقيد المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.

وأصدرت تركيا إشعارات تحظر دخول المجال الجوي والمياه قبالة ساحلها على البحر الأسود، للسماح باختبارات لإطلاق أسلحة، اليوم الجمعة، تشمل وحدات دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز إس-400، بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة.

وبينما اختبرت أنقرة بالفعل نظام هذه الصواريخ أرض/جو العام الماضي، فإن المزيد من التدريبات يمكن أن يؤجج التوتر مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، والتي عارضت بشدة شراء المنظومة من موسكو على أساس أن صواريخ إس-400 تهدد أنظمة الدفاع التابعة للحلف.

وردت واشنطن العام الماضي بوقف مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 وهددت بفرض عقوبات عليها.

وما زالت الليرة قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ أن أظهرت مقاطع مصورة في الصحف المحلية الأسبوع الماضي نقل صواريخ إس-400 إلى الشمال من مواقع قرب أنقرة.

ويحظر إشعار المجال الجوي التركي الطيران في منطقة قرب مدينة سينوب الساحلية لإجراء اختبار رادار وربما إطلاق نار حي لمدة 6 ساعات، اليوم 16 أكتوبر/تشرين الأول.

ونصحت الطائرات بتجنب المنطقة حتى ارتفاع 200 ألف قدم (61 ألف متر).

وكانت تركيا أصدرت هذا الأسبوع إشعارا بحريا للتدريب على الرماية وإشعارين آخرين للتدريب العسكري.

وجاء في الإشعارات إن التدريب على الرماية سيجري يومي 16 و17 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد نظام دفاع صواريخ أرض/جو إس-400 واحدا من أكثر الأنظمة تقدما في العالم، وهو مزود برادار متوسط ​​إلى طويل المدى يمكنه رصد وتتبع الطائرات القادمة وتوجيه وابل من الصواريخ على أهدافه إلى مدى يصل إلى 400 كيلومتر.

ووقعت تركيا صفقة إس-400 مع روسيا عام 2017. وبدأت تسلم أول 4 بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو/تموز من العام الماضي، وأجرت أنقرة اختبارات رادار من قبل لكن اختبار إطلاق النار سيكون الأول.

وبعد ظهور مقاطع مصورة لصواريخ إس-400 ونشر تقارير عن الاختبارات المخطط لها، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في الأسبوع الماضي مرة أخرى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على تركيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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