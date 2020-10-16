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سياسة

شاهد: أكبر عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

سجناء حوثيون يستقلون طائرة قبل توجههم إلى مطار صنعاء بعد أن أفرج عنهم التحالف بقيادة السعودية في تبادل أسرى بمطار سيئون
سجناء حوثيون يستقلون طائرة قبل توجههم إلى مطار صنعاء بعد أن أفرج عنهم التحالف بقيادة السعودية في تبادل أسرى بمطار سيئون
16/10/2020

ووصلت طائرتان للصليب الأحمر إلى مطاري العاصمة صنعاء وعدن (جنوب)، الجمعة، لتبادل 351 أسيرا بين الحكومة والحوثيين، في اليوم الثاني من عملية التبادل.

ووفق مصادر ملاحية لوكالة رويترز، فقد وصلت طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لنقل 151 أسيرا يتبعون الحكومة اليمنية إلى عدن (جنوب).

وذكرت المصادر أيضا، أن طائرة أخرى تابعة للجنة الدولية، وصلت إلى مطار مدينة عدن لنقل 200 أسير يتبعون لجماعة الحوثي إلى صنعاء.

صنعاء

عاجل | طائرتان تقلان عددا من أسرى الحكومة اليمنية وجماعة #الحوثي تصلان إلى مطاري #عدن و #صنعاء

Posted by ‎قناة الجزيرة مباشر – Aljazeera Mubasher Channel‎ on Friday, 16 October 2020

وأمس الخميس، أُطلق سراح 710 أسرى، بينهم سعوديون وسودانيون، في أكبر صفقة تبادل في اليمن بين الحكومة والحوثيين منذ بدء الحرب، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفقت الحكومة والحوثيين في جنيف بسويسرا على تبادل 1081 أسيرا.

ومنذ 2015، تقود الجارة السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من سكان اليمن، البالغ نحو ثلاثين مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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