"حملة إسرائيلية" ضد الفنان محمد عساف.. والأخير يرد

وقال أبو سيف، في بيان له، إن حملة الاحتلال للمساس بالفنان عساف "تأتي ضمن مساعيه وحربه ضد الفن والثقافة الفلسطينية".

جاء ذلك ردا على قرار إسرائيلي بمنع عساف من دخول الأراضي الفلسطينية، وسحب تصريح الدخول الذي حصل عليه بصفته سفير الشباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وأضاف الوزير أن التحريض الذي يقوم به الاحتلال ضد عساف إنما هو "ضد الثقافة الوطنية الفلسطينية الملتزمة التي تعرف واجبها في الدفاع عن حقوق شعبنا".

وتابع أن "الأغنية الفلسطينية التي يقدمها عساف طوال مشواره الفني شكلت وتشكل إضافة جديدة للأغنية العربية والإنسانية المناهضة للقبح والمنتصرة للجمال وللقيم وللمثل العليا الباحثة عن الحرية وانعتاق الإنسان والشعوب من الظلم والاستعباد".