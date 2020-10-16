بسبب أموال القذافي.. النيابة الفرنسية تتهم ساركوزي بـ "تشكيل عصابة إجرامية"

وذكرت النيابة المالية الوطنية في بيان، أن التهمة وجهت إلى ساركوزي في إطار التحقيق بشبهة حصوله على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته في الانتخابات الرئاسية عام 2007.

وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت 4 أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في آذار/مارس 2018.

وعلق ساركوزي على القرار عبر فيسبوك مؤكدا أن براءته قد "امتهنت".

وأوضح "صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مرة أخرى بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع".

J’ai appris cette nouvelle mise en examen avec la plus grande stupéfaction. Voici donc franchie une nouvelle étape dans… Posted by Nicolas Sarkozy on Friday, 16 October 2020

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق اعتبر أنه ضحية "مؤامرة" عندما وجهت إليه تهم "الفساد" و"اختلاس أموال عامة" و"تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" في العام 2018.

وقال فنسان برينغارث محامي جمعة "شيربا" لمكافحة الفساد وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف "الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة".

وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام2007.

اتهامات بالفساد

وفي مارس/ آذار 2018، وجه القضاء الفرنسي، اتهامات أولية لساركوزي، بالفساد، وتلقيه أموالًا من زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007. إلا أن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.

وقبل مقتله قال القذافي في مقابلة صحفية عن ساركوزي عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية (2007) أتى إلي وطلب نقودا، وأنا بدوري أعطيته، وبفضلي فاز في الانتخابات.

وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه أحضر 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.