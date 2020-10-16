اعترف بالاتهامات.. رويترز: المخابرات التركية تعتقل شخصا للاشتباه في تجسسه لصالح الإمارات

ونقلت رويترز عن المسؤول، الذي وصفته بالبارز وقالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن المشتبه به، الذي لم يكشف عن هويته، اعترف بالاتهامات الموجهة إليه.

وقال المسؤول إن المشتبه به جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي لكن السلطات التركية حصلت منه على "مجموعة من الوثائق المخفية" التي تظهر صلاته بالإمارات. وأضاف أنه اخترق شبكات لمعارضين عرب وصحفيين لسنوات".

واعتقلت تركيا العام الماضي رجلين قالت إنهما كانا يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن أحدهما له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وذكرت تقارير ذلك الوقت إن فردا ثالثا وصفته بأنه "زعيم الخلية" تمكن من الهرب قبل القبض عليه.

وانتحر أحد المقبوض عليهم في سجن بإسطنبول في أبريل/ نيسان 2019.

وثمة خلافات بين أبو ظبي وأنقرة لعدة سنوات بشأن عدة قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية والنهج المتبع مع جماعات الإسلام السياسي كما تساند كل دولة منهما طرفين متحاربين في ليبيا.