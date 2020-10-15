ممثلة مصرية تحكي تفاصيل تعيينها في مجلس الشيوخ

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن سميرة عبد العزيز قولها إنها اندهشت من اختيارها، وقالت لمن أبلغها بالقرار إنها لا "تفهم في مثل هذه الأمور".

وأشارت إلى أنها ستطالب بدعم الدولة للفن الذي تخلت عنه وتركته بأيدي التجار، مؤكدة أن هذه من أوائل أهدافها والتي ستتحدث عنها.

سميرة عبدالعزيز بعد تعيينها بـ«الشيوخ»: «اندهشت لأني مليش علاقات سياسية»https://t.co/9RERdJLrck pic.twitter.com/HJMUCXvBEE — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) October 13, 2020

وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على تصريحات الممثلة.

والله كلنا اندهشنا pic.twitter.com/pRnfIhTFNh — AMIR ADEEB (@Amirr14404848) October 13, 2020

مجلس الشيوخ اصلا مش معمول للسياسة — jakoo (@jakoof) October 13, 2020

مجلس الشيوخ يختص بالمناقشة والتصديق علي المعاهدات الدولية والتي تمس سيادة الدولة 😑#السيسي_يتنفس_كذب pic.twitter.com/byrFRr85LX — 😑مصري إلا جزيرتين😑 (@eslam1eslam1986) October 13, 2020

وبالإضافة إلى سميرة عبد العزيز، عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الممثل: يحيى الفخراني وعدد من رؤوساء تحرير الصحف والإعلاميين.

وقبل أيام، اعتقلت قوات الأمن المصرية المحامي طارق جميل سعيد المقرب من دوائر السلطة بعد فيديو له تحدث في عن آلية اختيار أعضاء البرلمان، قبل أن يقوم بحذف الفيديو.

وانتقد طارق في الفيديو المحذوف سياسة اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قائلا إن من يدفع أكثر يضمن مقعده النيابي بغض النظر كون المرشح كفئا للمنصب أم لا، بل إن البعض منهم عليه علامات استفهام أخلاقية.