مصر.. "فتاة المعادي" حاولت منع شبان من التحرش بها فقتلوها دهسا

ولقيت فتاة مصرية مصرعها في منطقة المعادي جنوبي القاهرة، أمس الثلاثاء، إذ تبين من التحريات أن المجني عليها كانت تسير بالشارع، وحاول مجهولان يستقلان سيارة الإمساك بحقيبة يدها ومضايقتها كنوع من التحرش بها، فسقطت الفتاة على الأرض، وماتت دهسًا.

ممكن ندعي كتيير لمريم وأهلها ، الله يبرد نارهم ويربط على قلوبهم و يعينهم على صدمة الفراق و نسيان بشاعة المنظر ربنا يلطف بيهم وينتقم لها من المجرمين ..إمتحان صعب أوووي ربنا ما يوريه لحد لا بنت ولا ولد — هوامش ،، (@chezsafi) October 14, 2020

وكان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وعُثر عليها مصابة بكسور وجروح بالجسد.

وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولان بمضايقتها والتحرش بها لفظيا، كما حاول أحدهم الإمساك بها، وعلقت حقيبة يدها بسيارتهما، ما أدى إلى سقوطها على الأرض، وسحلها بالشارع، ووفاتها.

وقامت النيابة العامة المصرية بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا سيارة ملاكي (خاصة) تمر مسرعة بعد أن تعلقت حقيبة الضحية في "مرايا" السيارة، مما أدى إلى سحلها لقرابة 15 مترا، بعدها سقطت على الأرض.

وأكد الشهود أن الفتاة سقطت تحت عجلات السيارة، وتم نقلها إلى المستشفى وفارقت الحياة.

بدورها، شددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة ردع التحرش والمتحرشين.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مساء الأربعاء، إن التحرش جريمة نكراء.

وأضافت "المتحرشون بالقول أو الفعل مجرمون مستحقون للعقوبة المشددة في الدنيا والآخرة".

كما عبر مغردون على موقع تويتر عبر وسم "فتاة المعادي" عن غضبهم من انعدام الأمن للفتيات في الشوارع المصرية.

She didn’t just die, she was MURDERED

She wasn’t just bothered in the street, she was HARASSED

Use the right words, know her name, don’t stop talking about it!!!#حق_مريم_فين#فتاه_المعادي pic.twitter.com/vQStFWBYng — Heba Hosney ( sunflower 🌻) (@HebaHosney6) October 14, 2020

How long will the killing, harassment and insecurity of girls continue?

RIP Mariam ❤️ #فتاة_المعادي #حق_مريم_فين pic.twitter.com/XyDM7efXI4 — Salma Elsafty (@elsafty_salma) October 14, 2020

Any world we live in it #فتاه_المعادي pic.twitter.com/aNG5q5CmI6 — ahmed maher 🇪🇬 (@Ahmed_maaher1) October 14, 2020

طول ما مفيش أمان للستات في الشارع مش هنتقدم خطوة، مش هقول انسوا السياحة ولا الإستثمارات بما ان ده بس اللي يهمكوا،إنما طول ما نص الشعب خايف يمشي في الشارع مش هنبقى بلد اساسا وهنتحول لمدرسة ثانوي بنين عملاقة تفوح منها ريحة الباطات العرقانة والهرمونات ويحكمها السرسجية وأنطاع النواصي — مُصْطَفىٰ (@MostafaIbrahim_) October 14, 2020

طريقة الاعتداء الجنسي الإجرامية بان موتوسيكل/عربية/ميكروباص/الخ يكسر على بنت واقفة او في عربيتها او يحاول يخبطها عشان بيستظرف دم أهله، واللي هي منتشرة جدا وكلنا كستات تعرضنا ليها في مصر، هي شروع في قتل بالقصد وبالنية + ترويع مواطنين. — Hadeer El-Mahdawy (@h_elmahdawy) October 14, 2020

البنت اللي داهستها العربية، لو كانت بس طلعت سليمة وبتمشي وراحت تعمل محضر في القسم..كان هيحصل فيها اللي اتحرش بيها واحد في الدقي وضربها ولما عملت محضر ما اتقبضش عليه وكانت خايفه على حياتها منه — Marwa (@Marwa_SWF) October 14, 2020

If you want to show your support retweet this to your profile #فتاة_المعادي pic.twitter.com/fpgq2UCahl — nourelsaka (@nourrelsakaa) October 14, 2020

