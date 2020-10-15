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سياسة

كاراباخ.. أوزيل يدعم سعي أذربيجان لاستعادة أراضيها من أرمينيا

اللاعب الألماني مسعود أوزيل
اللاعب الألماني مسعود أوزيل
15/10/2020

وشارك أوزيل عبر حسابه على موقع "تويتر" مقولة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عن أذربيجان وهي "قضية أذربيجان قضيتنا وفرحتها فرحتنا".

وأوضح أوزيل في بيانه أنه "على المجتمع الدولي إدراك حقيقة أن إقليم كاراباخ جزء من الأراضي الأذربيجانية، وأنه خاضع لاحتلال أرمينيا بشكل مغاير للقانون الدولي".

وأضاف أوزيل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت عام 2008 على قرار وحدة الأراضي الأذربيجانية وحضت على ضرورة انسحاب أرمينيا من إقليم كاراباخ.

وتابع "أودّ أن أذكّر بوجوب تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وضرورة امتثال الجميع لهذا القرار".

وأردف "دعونا ندعم السلام والاستقرار، ولنعمل معاً  من أجل مستقبل ينعم بالعدل".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية في إقليم كاراباخ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.

وقال الرئيس الأذري أمس الأربعاء عبر تويتر إن جيش بلاده استعاد 8 قرى إضافية من "الاحتلال الأرميني"، وهي قره داغلي، وخاتون بولاك، وقره كوللو التابعة لولاية فضولي، بالإضافة إلى بولوتان، ومليك جانلي، وكمر تورك، وتكه، وتاغسير التابعة لولاية خوجاوند.

وأعلنت أذربيجان، منذ بداية المعارك، السيطرة على 43 قرية وبلدة، إضافة إلى مدينة واحدة هي مدينة جبرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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