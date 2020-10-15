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سياسة

سامسونغ وشاومي تسخران من هاتف آيفون الجديد (فيديو)

15/10/2020

ونشرت كلا الشركتين إعلانا يوضح بشكل ساخر وجود شاحن مع هاتفها الجديد.

وقالت سامسونغ في التعليق المرافق لإعلانها إن هاتفها من نوع غلاكسي "يقدم لك كل ما تطلع إليه، بداية من الأشياء الأساسية مثل "الشاحن" إلى أفضل كاميرا وبطارية وأداء وذاكرة وشاشة تم تزويد هاتف محمول بها".

أما شاومي فأرفقت إعلانها بالتعليق قائلة "لا تقلق، لم نترك شيئا خارج العلبة".

وكشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل، الثلاثاء، عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون، والذي يحمل اسم "آيفون 12".

ولم تزود الشركة النسخة الجديدة من هواتفها بشواحن. وقالت هذا يعني أن علب الأجهزة ستكون أصغر وأخف وصديقة أكثر للبيئة.

وبدلا من ذلك ستبيع الشركة نموذجين من الشواحن بشكل منفصل بسعر يتراوح بين 20 و50 دولارا.

وأعلنت الشركة عن 4 أجهزة جديدة من نفس الفئة هي: "آيفون 12" بشاشة 6.1 بوصة، مثل شاشة جهاز "آيفون 11″، لكن أخف وأرفع منه، ويبدأ سعره من 800 دولار. وجهاز "آيفون 12 ميني" بشاشة 5.4 بوصة، وبسعر يبلغ 700 دولار تقريبا، وجهاز "آيفون 12 برو" مزود بكاميرات أكثر قوة بسعر 1000 دولار. والجهاز الرابع هو "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة 6.7 بوصة وبسعر يبلغ نحو 1100 دولار.

وتم تزويد الهواتف الجديد بإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس للاتصالات ومعالج أسرع وكاميرا محدثة مع زيادة قوة الشاشة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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