تويتر وفيسبوك يحدان من انتشار مقال ينتقد جو بايدن وابنه.. وترمب يهاجم

المستخدمون الذين يحاولون مشاركة المقال رسالة تحذير تفيد بتعذر إكمال طلبهم "لأن تويتر، أو شركاءنا أشاروا إلى أن هذا الرابط يمثل ضررا محتملا".

كما تلقى مستخدمو تويتر الذين حاولوا النقر على رابط المقال تحذيرا أيضا.

ويزعم المقال أن هانتر، نجل بايدن، قدم رجل أعمال أوكرانيا إلى والده عندما كان يقود ملف العلاقات الأمريكية مع أوكرانيا كنائب للرئيس، وأن جو بايدن وضع إطار دبلوماسيته مع كييف بحيث تدعم مصالح ابنه التجارية.

ونفى بايدن ارتكاب أي مخالفات وزعم أنه لم يتحدث مع نجله بشأن عمله.

ويقول خبراء أيضا إن هذه المزاعم خاطئة، كما أثيرت تساؤلات بشأن مصادر المقال.

ويبدو أن قرار تويتر بمنع المستخدمين من مشاركة المقال يأتي في إطار جهود الشركة للحد من انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم الشركة إن تويتر تتخذ إجراءات للحد من انتشار المقال بسبب عدم وجود تقارير موثوقة عن أصل المواد الواردة فيه.

وأعلن موقع فيسبوك أيضا أنه سيقلل من توزيع المقال في انتظار مراجعة مدقق حقائق.

وذكر آندي ستون، أحد ممثلي شركة فيسبوك، عبر تويتر "أريد أن أوضح أن هذا المقال يستدعي أن يتحقق منه شركاء لفيسبوك من الطرف الثالث المعني بتدقيق الحقائق. وفي غضون ذلك، سنقلل توزيعه عبر منصتنا".

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات التكنولوجيا وقرارها بحظر المقالات، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا.

وقال ترمب "إنهم يحاولون حمايته (بايدن)".

Joe Biden must immediately release all emails, meetings, phone calls, transcripts, and records related to his involvement in his family’s business dealings and influence peddling around the world—including in CHINA! pic.twitter.com/H8RSR1tljV

وكتب ترمب على تويتر "فظيع للغاية أن يحذف فيسبوك وتويتر قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ"دخان المسدس"، المتعلقة بمنافسي جو بايدن وابنه هانتر على واشنطن بوست".

وكان عميل في المخابرات قد تقدم بشكوى إلى رؤسائه بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو عام 2019، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020