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سياسة

تركيا تنفي مزاعم امتلاك اليونان غواصة "غير مرئية" (فيديو)

15/10/2020

وأفادت مصادر أمنية، للأناضول، بأن عناصر القوات البحرية نجحوا في التقاط صور للغواصة اليونانية، ما أدى إلى دحض رواية أثينا.

وكانت مواقع إخبارية يونانية، ادعت أن غواصة تابعة لقوات البحرية من طراز تايب 214، تجري فعالياتها شرق المتوسط دون أن تدركها السفن والطائرات التركية.

وأكدت المصادر الأمنية، أن هذه المزاعم لا تعكس الحقيقة، موضحين أن عناصر القوات البحرية التركية ترصد أنشطة الغواصة شرق المتوسط دون انقطاع.

كما نشرت البحرية التركية لقطات للغواصة أثناء أدائها أنشطة في وضح النهار وساعات الليل، شرقي المتوسط.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا بين تركيا واليونان بشأن مناطق الصلاحية البحرية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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