تركيا ترد على اتهامات اليونان بتعطيل طائرة وزير خارجيتها.. ما القصة؟

واتهمت اليونان تركيا، الخميس، بتعمد تعطيل طائرة حكومية تقل وزير خارجيتها من العراق وتركها تحلق لمدة 20 دقيقة قبل منحها الإذن بعبور الأجواء التركي.

وأوضح الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، الخميس، أن "هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تعكس الحقيقة".

وأضاف أقصوي، أن اليونان طلبت من تركيا إذنا لطائرة ديندياس يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، للذهاب والعودة إلى العراق عبر الأجواء التركية.

وأضاف أن السلطات التركية منحت الإذن المطلوب في حينه ودون أي تأخير.

وتابع قائلا "عندما تعطلت الطائرة التي أقلت ديندياس في العراق، خصص اليونان طائرة أخرى لوزير خارجيتها، وطلبت إذنا آخرا من تركيا لاستخدام مجالها الجوي، ومنحنا الإذن للطائرة الثانية دون تأخير".

وأشار إلى أن شائعات إيقاف طائرة يندياس من قِبل تركيا، متعمدة من الجانب اليوناني ولا تعكس الحقيقة.

ولفت أقصوي إلى أن الطائرة المعنية أقلعت من العراق دون تقديم خطة طيران، مبينا أن خطط الرحلات يتم الإبلاغ عنها عبر نظام "Eurocontrol".

وأشار إلى أن السلطات التركية تأكدت من النظام المذكور، عدم الإبلاغ عن خطة رحلة الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية اليوناني.

واستطرد قائلا: "عندما وصلت الطائرة المذكورة إلى مجالنا الجوي، تم طلب خطة الرحلة بشكل عاجل من السلطات العراقية وبعد الحصول على جواب السلطات العراقية، أكملت الطائرة رحلتها بأمان".

وشدد أقصوي أنه من غير الممكن لأي طائرة التحليق دون الإبلاغ عن خطة الرحلة، وأن الحصول على الخطة كان ضروريا من أجل سلامة وزير الخارجية اليوناني.

وأوضح أن بلاده زوّدت السلطات اليونان بمعلومات كافية حول هذه المسألة.

وتصاعدت التوترات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي، اللذين يخوضان نزاعا حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، في ظل مطالبة كل منهما بالسيادة على مناطق بحرية يعتقد أنها غنية بالغاز.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس للصحفيين "إنه استفزاز آخر ضمن سلسلة الاستفزازات التركية…آمل ألا يتكرر الحادث في المستقبل".

وأضاف أن وزارة الخارجية اليونانية تقدمت بشكوى إلى السلطات التركية.