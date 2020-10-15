تبرعت بها زوجة أردوغان.. تركيا تسلم 50 منزلا للسوريين في إدلب (فيديو)

وأفاد مراسل الأناضول، الخميس، أنه في إطار مشروع "نحن معاً إلى جانب إدلب" تم الانتهاء من بناء 162 منزلا خلال 3 أشهر، ليحصل 810 مدنيين سوريين على منازل يأوون إليها.

وتعمل منظمات إغاثية تركية بينها هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، و"صدقة طاشي"، وبلدية أسكودار، على بناء 50 ألف منزل مؤقت من الطوب لمصلحة النازحين السوريين في إدلب.

وأوضح صالح ألطون نائب والي هطاي التركية خلال مراسم التسليم، أن المشروع حظي بدعم العديد من الجهات، مشيرا إلى تسليم 50 منزلا تبرعت بها السيدة الأولى أمينة أردوغان.

وأضاف أنه نقل تحيات الرئيس أردوغان وعقيلته ووزير الداخلية التركية سليمان صويلو للسوريين المتضررين، مشيرا إلى السعادة التي رسمت على وجوه النازحين.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية، حملة لإغاثة النازحين في إدلب السورية، أطلق عليها مشروع "نحن معاً إلى جانب إدلب" تهدف لسد احتياجات السوريين من المأوى في إدلب.