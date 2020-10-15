بعد نجاة ابنه.. طبيب مصري يتعهد بإجراء عمليات مجانية لمدة عام

وتبادرت إلى الطبيب الفكرة بعد نجاة نجله من حادث أليم، الأمر الذي لاقى ردَ فعلٍ واسعاً لدى الأهالي، وطالبوا أن يحذو بقية الأطباء حذوه في عمل الخير.

وقال الدكتور سعيد عقل، وهو رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الحامول المركزي، لوسائل إعلام مصرية "ربنا نجّا ابني من حادث أليم، راح ضحيته صديقه وأصيب آخر، فقررتُ إطلاق مبادرة لله، كنوع من أنواع الفداء لنجاته، مكنش ينفع أعمل فداء وصديق نجلي مات في نفس الحادث، فقررت أعمل مبادرة لتوليد جميع السيدات لعام كامل مجانا والأولوية للطوارئ وللحالات الحرجة".

وبعد نجاة ولده أعلن الطبيب مبادرته لمساعدة النساء غير القادرات وقال "قولت باعتباري طبيب نساء وتوليد، هعمل مبادرة للسيدات، هنولدهم مجانا، وهما هيتحملوا فقط تكاليف علاج المستشفى الخاص، ولو في المستشفى المركزي هيولدوا مجانا".

وأضاف "ملقتش أحسن من الطريقة ديه بعد ربنا ما نجا ابني، منظر السيارة وهي مدمرة كان صعب، ومكنتش مصدق إن ابني طلع من الحادث، لكن حزين وقلبي موجوع على صديق ابني".

وأوضح الطبيب أنه سيتنازل عن أجره بالكامل وسيقوم بتوليد خمس حالات يوميا عدا يومي الخميس والجمعة، كما أن العمليات في عيادته الخاصة ستكون مجانا مثل المستشفى، معتبرا أن ما حدث لابنه كان بمثابة رسالة من الله إليه كي يتقرب إليه أكثر ويبادر بالصدقة.