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سياسة

أذربيجان: تحرير 6 قرى جديدة في إقليم كاراباخ (فيديو)

رفع العلم الأذري في مدينة جبرائيل
رفع العلم الأذري في مدينة جبرائيل
15/10/2020

وأفاد علييف في تغريدة على تويتر، أن الجيش الأذري حرر قريتي "أريش" التابعة لمدينة فضولي و"دوشلو" التابعة لمدينة جبرائيل.

وأضاف أن الجيش الأذري حرر قرى "أديشه" و"دودوكتشو" و"إديللي" و"تشيراغوز" التابعة لمدينة خوجاوند.

وتابع علييف قائلا "عاش الجيش الأذري، كاراباخ لأذربيجان".

ونشرت وزارة الدفاع الأذرية مقطع فيديو يوضح تعزيز السيطرة على مدينة جبرائيل التي أعلن عن تحريرها في وقت سابق.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية في إقليم ناغورنو كاراباخ، في محاولة لاستعادة السيطرة على الإقليم، وتمكن من السيطرة على مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في العاصمة موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بخرق الهدنة.

المصدر : وكالات
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