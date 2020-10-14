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سياسة|مصر

وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاما

رحيل الفنان محمود ياسين بعد رحلة فنية تجاوزت نصف قرن
رحيل الفنان محمود ياسين بعد رحلة فنية تجاوزت نصف قرن
14/10/2020

وكتب ابنه السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين على حسابه بموقع فيسبوك "توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت ابنته رانيا على صفحتها "أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعقب إعلان وفاته تصدر وسم (#محمود_ياسين) الترند المصري، أبَّنَ من خلاله زملاءُ ومحبو الفنان المصري القدير، كما قام بعضهم بنشر بعض من مشاهده التمثيلية.

وكانت الممثلة "شهيرة" زوجة محمود ياسين قد كشفت لوسائل إعلام مصرية في أغسطس آب الماضي عن إصابة زوجها بمرض الزهايمر الذي منعه من العمل والظهور على الشاشة منذ 8 سنوات.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل فيلم "جدو حبيبي" في 2012، وكان من المقرر أن يشارك في مسلسل "صاحبة السعادة مع عادل إمام في 2014، ولكن لم يستطع بسبب مرضه.

ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. 

بعدها انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل "ليلى والمجنون"، و"الخديوي"، و"حدث في أكتوبر"، و"عودة الغائب"، و"الزيارة انتهت"، و"بداية ونهاية"، و"البهلوان".
 
قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" مع شادية عام 1970، ثم توالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها "الخيط الرفيع" أمام فاتن حمامة، و"أنف وثلاث عيون" أمام ماجدة الصباحي، و"قاع المدينة"، أمام نادية لطفي، و"مولد يا دنيا" أمام المطربة عفاف راضي، و"اذكريني" أمام نجلاء فتحي، وغيرها الكثير.

 كما قدم عشرات المسلسلات الدرامية منها "الدوامة"، و"غدا تتفتح الزهور"، و"مذكرات زوج"، و"اللقاء الثاني"، و"أخو البنات"، و"اليقين"، و"العصيان"، و"سوق العصر"، و"وعد ومش مكتوب"، و"ضد التيار"، و"رياح الشرق"، و"أبو حنيفة النعمان".

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في فيلم "الجزيرة" مع أحمد السقا و"الوعد" مع آسر ياسين و"عزبة آدم" مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و"جدو حبيبي" مع بشرى وأحمد فهمي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل
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