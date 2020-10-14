مصر.. حريق وإصابات حرجة بانفجار داخل مصنع لحوم في الإسماعيلية

وأبلغ مسؤولو مصنع "أطياب" للحوم قوات الإطفاء التي تحركت على الفور وتم السيطرة على الحريق بعد نصف ساعة بسبب بعد المسافة بين المصنع وأقرب نقطة إطفاء على طريق الإسماعيلية- القاهرة.

وقالت مصادر بإسعاف الإسماعيلية لوسائل إعلام مصرية، إنه تم نقل 11 عاملا بالمصنع في حالة حرجة إلى المستشفى بسبب قيام العمال باستخدام طفايات الحريق في إطفاء زملائهم المصابين بعد انفجار غلاية المصنع مما أدى تفاقم إصابتهم.

وكلّف مسؤولو إسعاف الإسماعيلية بتحريك سيارات الإسعاف من مواقع مختلفة على طريق الإسماعيلية والمرفق الرئيسي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

ووفقا لمسؤولين بمستشفى الجامعة فإنه يجري الآن متابعة الحالات واجراء العمليات العاجلة للمصابين.

ووصل إلى موقع المصنع قوات الأمن بينما أُبلغت نيابة الإسماعيلية لمباشرة التحقيق.