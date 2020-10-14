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سياسة|مصر

"لعنة التحرش" تلاحق المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر

المغني المغربي سعد لمجرد
المغني المغربي سعد لمجرد
14/10/2020

وقبل أيام، أعلن مسرح "كايرو شو" بالعاصمة المصرية، عبر حسابه على فيسبوك، إقامة حفل للمغني المغربي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة إلكترونية رفضا لحفل لمجرد بسبب قضايا الاغتصاب والتحرش التي تلاحقه.

ويواجه لمجرد (35 عاما) اتهامات في عدة قضايا تحرش ومحاولات اغتصاب واعتداء جسدي، قادته إلى الحبس 6 أشهر في فرنسا عام 2016.

ورد لمجرد على إلغاء حفله بالقاهرة، بنشر صورة له مبتسما، معلقا عبر حسابه على فيسبوك "لا شيء يهز القلب المبتسم"، مرفقا عبارته بعلمي مصر والمغرب.

ونجحت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا في تفجير قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجسدي والجنسي ضد النساء.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، لتشجيع الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وفي 2014، غلّظت السلطات عقوبة جريمة التحرش لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.

المصدر : الأناضول
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