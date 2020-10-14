توتر جديد.. أذربيجان تقصف مواقع في أرمينيا وتركيا تدعو لمحادثات رباعية

وأكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن مناطق على أراضيها تعرضت لقصف نافية في الوقت نفسه أن تكون قصفت أذربيجان، ومؤكدة أنها "تحتفظ" من الآن وصاعدا "بحق استهداف أي بنية تحتية أو تجهيزات عسكرية على أراضي أذربيجان".

ويبدو أنها المرة الأولى التي تقر فيها أذربيجان بقصف أهداف داخل أرمينيا منذ اندلاع معارك عنيفة الشهر الماضي بين القوات الأذربيجانية وانفصاليين مدعومين من أرمينيا في أقليم ناغورني كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيانات إنها دمرت منظومة صواريخ بالستية ومنظومة صاروخية في أرمينيا في هجمات منفصلة ليل الثلاثاء الاربعاء.

Düşmənin daha bir PUA-sı məhv edilib Oktyabrın 14-ü günorta saatlarında cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan… Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Wednesday, 14 October 2020

وأوضحت إن المنظومتين تم نشرهما في مناطق في أرمينيا محاذية لكلبجار الأذربيجانية التي يسيطر عليها انفصاليون.

والموقع الأول لإطلاق الصواريخ كان يستهدف مدينتي غنجة ومينغاشيفير الأذربيجانيتين، ومناطق مأهولة أخرى، بحسب الوزارة التي أكدت عدم وجود بنية تحتية مدنية مجاورة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان تعرض مواقع عسكرية في المنطقة لقصف.

43 قتيلا مدنيا

وارتفع عدد القتلى المدنيين في أذربيجان بسبب استهداف الجيش الأرميني للمناطق السكنية، إلى 43 مدنيًا بعد مقتل شخص الأربعاء، في قصف أرميني رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة الأذربيجانية، أن الجيش الأرميني شن هجمات مكثفة بالمدفعية اليوم على محافظة ترتر.

وأشار أن القصف أدّى إلى مقتل المواطن عدالت أخوندوف، في بلدة نارلي، ما رفع حصيلة القتلى جراء الهجمات الأرمينية إلى 43 مدنيًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، تدمير نظامي صواريخ بالستية أرمينية.

وذكر أن النظامين كانا يستعدان لتنفيذ هجمات صاروخية على مناطق مأهولة بالمدنيين في أذربيجان، وأضاف: لذلك فهي أهداف قانونية لجيش أذربيجان رغم وضعها داخل الأراضي الأرمينية.

كما شنت القوات الأرمينية ليلًا هجمات على مدن أغدره وأغدام وجبرائيل وفضولي وهادروت، من أجل إعادة احتلال المواقع التي خسرتها، بحسب البيان.

وأكد البيان أن الجيش الأذربيجاني تصدى للهجمات الأرمينية، ودمر 5 دبابات T-72، و3 أنظمة صاروخية من طراز غراد، ومضاد طيران من طراز أوسا وعربة مدرعة بي أم بي ومدفع مضاد للطائرات، ومدفعين من طراز D-30 وعدد من الشاحنات العسكرية.

وأشار إلى أن الجيش الأرميني شن قصفا مدفعيا على محافظات ترتر وأغدم وأغجه بدي، مؤكدًا أن الجيش الأذربيجاني اتخذ التدابير الوقائية ضدها.

تصاعد الدخان خلال القتال الدائر حول منطقة ناغورني كاراباخ بالقرب من مدينة ترتر (رويترز)

تركيا تدعو إلى "محادثات رباعية"

ودعت أنقرة أمس الثلاثاء إلى عقد محادثات "رباعية" تشمل روسيا وأذربيجان وأرمينيا وتركيا من أجل إيجاد حل لنزاع ناغورني قره باغ، حيث تُخرق هدنة أعلنت منذ السبت بشكل واسع.

ودعا مدير اتصالات الرئاسة التركية ابراهيم كالن خلال مقابلة تلفزيونية إلى اجراء محادثات بمشاركة الدول الأربع للبحث في تسوية للنزاع في الإقليم الانفصالي.

وقال كالن "بما أن روسيا تقف إلى جانب أرمينيا، ونحن، تركيا، ندعم أذربيجان، لنلتقي نحن الأربعة لمناقشة تسوية لهذه المشكلات".

وأضاف "طالما أن مجموعة مينسك لم تتمكن من إيجاد حل للنزاع منذ 30 عاماً، فقد حان وقت إيجاد آلية جديدة".

وتأتي دعوة أنقرة لإيجاد "آلية جديدة" بعيد إعلان المتحدث باسم الخارجية الأرمينية عن اجتماع جديد لم يحدد موعده بعد مع الدول الثلاث التي ترأس مجموعة مينسك (فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا).

روسيا تحث على الالتزام بوقف إطلاق النار

ودعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني كاراباخ وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيريه في البلدين

حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا حيز التنفيذ يوم السبت، لكن منذ ذلك الحين يتهم كل طرف الآخر بانتهاكات جسيمة وشن هجمات على المدنيين.

اشتباكات

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ الجيش الأذربيجاني عملية في كاراباخ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في العاصمة موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ.