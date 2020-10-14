افتتاح مبنى قيادة السرب المشترك بين القوات الجوية القطرية والبريطانية (فيديو)

وأكد الوزيران التزامهما بتقوية العلاقة الدفاعية بين البلدين والعمل الوثيق لحماية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وخلال زيارتهما لقاعدة كونينغزبي العسكرية في مدينة لينكولن البريطانية شرقي إنجلترا، والتي تضم السرب المشترك بين القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأميرية القطرية، وقّع الوزيران على إعلان نوايا توفر المملكة المتحدة بموجبه قاعدة بريطانية لطائرات الهوك التي حصلت عليها القوات الجوية الأميرية القطرية مؤخرا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية إن حصول القوات القطرية على هذه الطائرات يفتح الأبواب لسرب جديد محتمل بين البلدين بما يعمق العلاقة الدفاعية بينهما.

كما افتتح الوزيران رسميا المقر الرئيسي لسرب طائرات التايفون المشترك الذي بدأ طلعاته الجوية منذ منتصف العام الجاري.

وتم إنشاء السرب "المشترك 12" بتاريخ 24 يوليو/تموز 2018 بهدف تعزيز التعاون بين سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية.

ومن المقرر أن تتسلّم الدوحة صفقة تضم 24 مقاتلة من طراز تايفون البريطانية عام 2022، تزامناً مع استضافتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم، للمشاركة في عملية تأمينه.

وفي يونيو/حزيران الماضي أجرت قطر وبريطانيا تحليقاً مشتركاً لطائرات "تايفون" التابع لسلاح الجو البريطاني وقيادة القوات الجوية القطرية.

وخلال حفل افتتاح "المقر الرئيسي لسرب طائرات التايفون المشترك" أقيمت بعض العروض العسكرية، بالإضافة إلى إجراء طلعة جوية مشتركة بطائرة التايفون.

وحضر الحفل يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والعقيد الركن علي محمد الفضالة الملحق العسكري القطري لدى المملكة المتحدة، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وعقب الحفل، عقد خالد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، اجتماعا مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وكانت قطر وقّعت مع شركة "بي أي إي سيستمز" البريطانية اتفاقا عام 2018، لشراء 24 طائرة "تايفون" و9 طائرات "هوك" تدريبية، إلى جانب حزمة دعم وتدريب بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وعلى هامش الافتتاح "بحث وزيرا دفاع قطر وبريطانيا عددا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات الإقليمية والدولية".