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سياسة

إسرائيل تكشف عن عملية سرية لاستهداف قوات النظام السوري في الجولان (فيديو)

صورة من العملية
صورة من العملية
14/10/2020

وقال  المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن العملية تمت ليلة 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكتب على تويتر إن القوات الإسرائيلية قامت "باقتحام موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان وتدميرها". 

وأشار إلى أن الجيش السوري كان "يستخدم المواقع المدمّرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني".

وقال إن العملية "جاءت في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل (فض الاشتباك)".

وفي أغسطس/آب الماضي، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مجموعة مسلحة على حدود الجولان أنثاء محاولتها زرع عبوة ناسفة على خط وقف إطلاق النار.

 

المصدر : الألمانية
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