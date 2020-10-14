إسرائيل تكشف عن عملية سرية لاستهداف قوات النظام السوري في الجولان (فيديو)

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن العملية تمت ليلة 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكتب على تويتر إن القوات الإسرائيلية قامت "باقتحام موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان وتدميرها".

وأشار إلى أن الجيش السوري كان "يستخدم المواقع المدمّرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني".

وقال إن العملية "جاءت في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل (فض الاشتباك)".

كشف النقاب: قبل أسابيع (تحديدًا ليل ٢١ من سبتمبر) قامت قوات جيش الدفاع باقتحام موقعيْن متقدميْن تابعيْن للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة #الجولان وتدميرها. وكان #الجيش_السوري يستخدم المواقع المدمّرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني (فيديو من العملية) pic.twitter.com/8EU8LG1qsG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2020

وفي أغسطس/آب الماضي، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مجموعة مسلحة على حدود الجولان أنثاء محاولتها زرع عبوة ناسفة على خط وقف إطلاق النار.