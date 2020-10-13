وفاة 44 شخصا في تركيا بعد تسممهم بمشروبات كحولية مغشوشة

وذكرت قناة "تي أر تي" الحكومية أن 44 شخصا توفوا منذ الجمعة في ثماني محافظات تركية بينها إسطنبول، كما دخل أكثر من ثلاثين آخرين إلى المستشفى للمعالجة.

وأوضحت الشرطة أن كثيرين قضوا بسبب تناولهم مزيجا يحوي سوائل تنظيف، مشيرة إلى توقيف 58 شخصا يُشتبه في أنهم صنعوا مشروبات كحولية مغشوشة.

وذكرت وسائل إعلام تركية في الأيام الأخيرة وقوع حالات تسمم إثر تناول مشروبات كحولية منزلية الصنع، وهو ما بات أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة بعد زيادة السلطات التركية الضرائب المفروضة على الكحول.

وفي 2013، أقرت الحكومة قانونا يقلص الساعات المسموح ببيع الكحول خلالها.

وأعلنت الشرطة التركية، الثلاثاء، أنها أجرت منذ مطلع العام حوالي 1500 مداهمة في إطار الحملة ضد تصنيع الكحول غير القانوني، وصادرت أكثر من مئتي ألف عبوة تحوي 600 ألف لتر من المشروبات الكحولية غير القانونية.