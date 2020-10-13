هدنة ناغورنو كاراباخ تتعقد مع تبادل طرفي الصراع اتهامات بانتهاكها

وقال مسؤولون أرمن في ناغورنو كاراباخ إن إجمالي عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم بلغ 542 قتيلا بزيادة 17 قتيلا عن أمس الإثنين عندما أثارت تقارير عن تجدد القتال دعوات من روسيا ودول بالاتحاد الأوربي لاحترام الهدنة.

وقالت أذربيجان إن 42 مدنيا أذربيجانيا قُتلوا وأصيب 206 منذ بدء القتال يوم 27 سبتمبر/ أيلول. ولم تكشف عن خسائرها من العسكريين.

كما تقول السلطات في ناغورني كاراباخ إن عدد الضحايا المدنيين ارتفع إلى 31، إلى جانب مقتل 525 عسكريا.

وإقليم ناغورنو كاراباخ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن يقطنه ويحكمه الأرمن.

وتهدف الهدنة الإنسانية التي توسطت فيها روسيا وبدأ سريانها يوم السبت إلى السماح للطرفين بتبادل الأسرى وجثامين القتلى الذين سقطوا في أسوأ قتال على ناجورنو قرة باغ منذ أكثر من 25 عاما.

وبدا أن الهدنة تتعقد بدرجة أكبر اليوم الثلاثاء عندما قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن قوات أرمينية تقصف أراضي في جورانبوي وتارتار وأغدام داخل أذربيجان "في انتهاك فج للهدنة الإنسانية".

وقال طاقم تلفزيون رويترز في تارتار إن وسط المدينة تعرض للقصف.

وقال واقف دركاهلي المتحدث باسم وزارة الدفاع "القوات المسلحة الأذرية لا تنتهك الهدنة الإنسانية".

ونفت شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية ذلك وقالت إن الجانب الأذري استأنف عملياته بعد هدوء أثناء الليل "مدعوما بنيران مدفعية كثيفة من جهات الجنوب والشمال والشمال الشرقي والشرق"

ويُراقب الصراع من الخارج لقربه من خطوط أنابيب تنقل النفط والغاز من أذربيجان لأوربا ولمخاوف من استدراج روسيا وتركيا للصراع. وترتبط روسيا باتفاقية دفاع مع أرمينيا وتركيا حليف مقرب من أذربيجان.

ولم تشارك تركيا بعد في الوساطة التي قادتها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة على مدى سنوات. وتدعم أنقرة هجوم أذربيجان "لاستعادة أراضيها المحتلة".