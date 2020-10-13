منظمة الصحة ترد على دعوات السماح بتفشي كورونا لتشكّل مناعة القطيع

وأطلق تيدروس أدهانوم غيبريسوس تحذيرا من دعوات في بعض الدول للسماح بتفشي كوفيد-19 إلى أن يكتسب ما يكفي من الناس مناعة يتطلّبها عادة كبح التفشي.

واعتبر أن "مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم للقاحات، يمكن من خلاله حماية شعوب من فيروس معين إذا تم التوصل إلى العتبة المطلوبة للتلقيح".

وقال إنه بالنسبة لمرض الحصبة على سبيل المثال، في حال تم تلقيح 95 في المئة من شعب معيّن، تعتبر نسبة الخمسة في المئة المتبقية محمية من تفشي الفيروس.

وأوضح أن النسبة التي يعتبر فيها شعب معيّن محميا من مرض شلل الأطفال هي 80 بالمئة.

وقال تيدروس "يتم التوصّل إلى مناعة القطيع من طريق حماية الشعوب من فيروس ما، وليس بتعريضهم له".

وأكد أن "مناعة القطيع لم تستخدم على الإطلاق في تاريخ الصحة العامة استراتيجية في التصدي لتفشي فيروس ما، فكيف بالأحرى (في التصدي) لجائحة".

والإثنين قالت ماريا فان كيركوف كبيرة الخبراء التقنيين في منظمة الصحة العالمية إن التقديرات تفيد بأن ما نسبته 0,6 في المئة ممن يصابون بكوفيد-19 يموتون.

وتابعت "قد لا يبدو هذا الرقم كبيرا"، لكنّها أكدت أنه رقم "أعلى بكثير مقارنة بالإنفلونزا".

وأكدت أن نسب الوفيات ترتفع بشكل كبير مع التقّدم في العمر.

ومنذ ظهوره في الصين، أودى الوباء بما لا يقلّ عن 1,075,493 شخصاً حول العالم، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، الاثنين.

بحلول ديسمير

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن لقاح فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزا بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم أو مطلع العام المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلت به مسؤولة في المنظمة لوكالة الأناضول عقب اجتماع افتراضي عقده المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مع خبراء الوباء في المنظمة.

وقالت كبيرة خبراء الهيئة العلمية بالمنظمة، سمية سواميناثان، إن المنظمة تتابع من كثب أنشطة تطوير لقاح لكورونا في العالم.

وأضافت أنه من المشجع أن نشاهد تقدما في التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم، وكما هو معروف، لدينا حاليا حوالي 40 لقاحا محتملا، في مرحلة التجارب السريرية، 10 منها وصلت للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وأشارت إلى أن اللقاح سيكون جاهزا للمصادقة عليه من الجهات المنظمة للاختبار بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم أو مطلع العام المقبل.

سباق محموم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد بين دول العالم

180 دولة

وفي سياق متصل، قال كبيرة علماء منظمة الصحة، الاثنين، إن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة الرامية إلى تمويل لقاحات مرض كوفيد-19 من أجل توزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة.

وحدثت كبيرة العلماء في المنظمة سمية سواميناثان هذا الرقم خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف. وهو يزيد على العدد السابق، الذي كان يتجاوز 170 دولة منها الصين.

وأعلن ذلك الرقم يوم الجمعة التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي) الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج كوفاكس الذي يهدف للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية العام 2021.