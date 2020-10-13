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سياسة|مصر

مصر.. لماذا يكثر السيسي من القسم على أمور لم تتحقق؟ (فيديو)

قال السيسي: "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع
قال السيسي: "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع
13/10/2020

الجزيرة مباشر رصدت عددا من المناسبات التي كرر فيها القسم على أمور لم تتحقق في الواقع.

وفي أبريل/ نيسان 2019 وردا على سؤال أحد الشباب الحاضرين في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، "هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة القادمة"؟ قال السيسي "قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم، لو المصريين مش عاوزيني ما هقعد ثانية في المكان ده، مقدرش أسمح لنفسي لكم أو لغيري أو أكون موجود في مكاني رغمًا عنكم، وده مش مكان سياسة".

وفي مارس/آذار 2018 خلال مراسم تدشينه مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح قال السيسي "وأنا صغير لما كنت بمشي وأشوف المناطق العشوائية والناس اللي ظروفها صعبة، كنت بقول يا رب لو إديتني 100 مليار دولار، والله أصرفهم وأخلي الناس دي تعيش كويس أنا باقسم بالله، أنا باقسم بالله، أنا باتكلم على فلوسي إن لو معايا بس أنا مامعيش الفلوس دي دلوقتي..ياخسارة".

وتابع قائلا "لكن ربنا قال لي أنا ها امكّنك أهو، وريني بقى هتعمل إيه"؟

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وخلال حديثه فى الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات قال السيسي "والله والله والله أنا بحلف بالله ولا يليق إني أحلف، قسما بالله إن ما تحقق في الست أو السبع سنوات الماضية يساوي عمل 20 سنة".

شغل تجار

وفي تعليقه على كثرة حلف السيسي قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن ما يقوم به السيسي يشبه عمل التجار الذين يحلفون طوال الوقت، وفي صباح كل يوم يقسم أنه لن يقسم قسما صحيحا طوال اليوم.

وأضاف "لم أر رئيس دولة بهذا الشكل. رئيسا يطلق العنان في مسألة القسم وكل ما يقسم عليه يكذبه الواقع".

المصدر : الجزيرة مباشر
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