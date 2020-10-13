البث الحي
سياسة

ليبيا: العثور على مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة (فيديو)

13/10/2020

وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر موقع فيسبوك، أن الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين (حكومية)، عثرت على مقبرتين جماعيتين بالمدينة.

وأضاف البيان أن "المقبرة الأولى تحتوي على أربعة جثامين، حيث لا تزال جهود فرق الهيئة متواصلة لانتشالها واستخراجها".

وأوضح أنه "بعد الانتهاء من المقبرة الأولى سيبدأ العمل على المقبرة الثانية، التي يتوقع أن تضم العدد ذاته من الجثامين".

وذكر أن الهيئة تواصل منذ تحرير ترهونة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اتخاذ التدابير اللازمة بشأن اكتشاف المقابر الجماعية وانتشال الجثث منها.

ووفق مصادر ليبية رسمية، ارتكبت قوات حفتر وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019، حتى يونيو/ حزيران 2020.

وأعلنت الهيئة العثور على 226 جثة، في 16 يوليو/ تموز الماضي، ضمن مقابر جماعية بترهونة، ومناطق جنوب طرابلس، منذ 5 يونيو الماضي.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانًا على طرابلس، انطلاقًا من 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.

اقرأ أيضًا:

"الجزيرة مباشر" تنفرد بنشر أسماء 123 جثة في مقبرة جماعية غربي ليبيا

العثور على عشرات الجثث لمجهولين قرب مدينة بنغازي الليبية

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

رفض أهالي المنطقة قرار السلطات المصرية تهجيرهم وهتفوا "مش هنمشي" (مواقع التواصل)

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)