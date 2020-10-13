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سياسة|إندونيسيا

لفتت الأنظار.. طائرات إندونيسية "ترتدي كمامات" (صور)

شركة غارودا إندونيسيا وضعت رسومات خاصة في مقدمة الطائرات لتبدو وكأنها ترتدي كمامة
شركة غارودا إندونيسيا وضعت رسومات خاصة في مقدمة الطائرات لتبدو وكأنها ترتدي كمامة
13/10/2020

وقامت شركة غارودا إندونيسيا التي تعد من أكبر شركات الطيران في البلاد، بوضع رسومات خاصة في مقدمة بعض الطائرات، لتبدو وكأنها ترتدي كمامة.

ولفتت تلك الطائرات الموجودة في مطار سوكارنو- هاتا، بمدينة تانغيرانغ الأنظار، في إطار حملة توعوية ضد جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا، 336 ألفا و716 حالة بينها 11 ألفا و935 وفاة، بحسب موقع Worldometers  المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

38 مليون مصاب حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 26.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و80 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم في أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

 

 

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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