كان نائما.. مصرع تونسي داخل كشك هدمته السلطات يفجر احتجاجات في ولاية القصرين (فيديو)

ولم يتم إدراك وجود شخص داخل الكشك في مدينة سبيطلة التابعة لولاية القصرين إلا مع انتهاء أعمال الهدم في ساعات الفجر باستخدام جرافة، وهو مصاب بجروح بليغة، لينقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

تونس الظلم والألم في صورة أو ما تبقى من صورة فقير كان نائم

ولاية #القصرين مدينة #سبيطلة، زوالي راقد على البرد داخل مرمة متاع كشك على قارعة الطريق يطيحوه عليه الفجر يتوفى!! يموت مسكين راقد متخبي على البرد لا آذى حد لا دار بحد ذنبو فقير عايش في بلاد ظلام و حرايمية… pic.twitter.com/DDcDJ6GmMA — TOUS LES CONCOURS DE LA TUNISIE 🇹🇳 (@tous_concours) October 13, 2020

وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء أن السلطات البلدية في القصرين نفذت ليل أول أمس الأحد قرارات لهدم عدد من المباني العشوائية التي جرى تشييدها من دون رخص بالقرب من السكك الحديدية في مدينة سبيطلة غربي البلاد.

ولم يشر المصدر إلى ما إذا كانت السلطات قد قامت بتنبيه صاحب الكشك بساعة الهدم قبل مباشرته.

وأثارت الحادثة غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تناقل صور للكشك المتهدم.

#عاجل

احتجاجات وقطع للطرقات في سبيطلة بمحافظة القصرين غربي تونس احتجاحا على مقتل شخص بعد أن قامت قوات الشرطة البلدية بهدم "كشكه" التجاري وهو نائم بداخله#تونس #يونيوز — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) October 13, 2020

ووفق الوكالة، شهدت مدينة سبيطلة اليوم احتجاجات من أهالي الضحية وسكان الحي الذي كان يقطن به، حيث أغلقوا طرقات فرعية ومحلات تجارية لتبدأ على إثرها عمليات كر وفر مع قوات الأمن.

كما داهم المحتجون عددا من المؤسسات وأحرقوا سيارة للبلدية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، بأن وحدات عسكرية دخلت المدينة لحماية المنشآت العامة في ظل تصاعد الاحتجاجات.

تونس .. الأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بولاية القصرين pic.twitter.com/pi834EvJUW — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) October 13, 2020

وقال والي القصرين إن السلطات ستفتح تحقيقا في الحادث لتحديد المسؤوليات.

#عاجل: رئيس وزراء تونس يقيل والي #القصرين ومعتمد سبيطلة ومسؤولي أمن على خلفية الاحتجاجات#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/DGMAQz6XPH — صحيفة الخليج (@alkhaleej) October 13, 2020

وأفادت وسائل إعلام تونسية أن رئاسة الحكومة التونسية ذكرت في بيان لها منذ قليل أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر ما يلي:

-إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة.

-إعفاء كلّ من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة.

-تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.

إعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة أيضًا 👇#تونسhttps://t.co/t3mdePzJAR — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) October 13, 2020

كما أفاد البيان أنه تمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.