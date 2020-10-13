قناة مصرية تحذف أغنية لأحمد السقا عن فلسطين وتثير موجة غضب (فيديو)

وتقول الأغنية "الله يصونك يا فلسطين على الدوام لينا.. إحنا العرب نحميك ومين يقدر يعادينا".

وغنى الممثل المصري هذه الأغنية في أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وقال عنها إن جده كان يحب أن يغنيها له وهو صغير.

لماذا حذف مقطع من مقابلة أحمد السقا يغني فيها لفلسطين؟ pic.twitter.com/VwLlTg1BSI — شبكة قدس الإخبارية (@QudsNN) October 12, 2020

وأثار حذف هذا المقطع من الحلقة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وربطه متابعون بحذف موقع "شاهد" التابع لمجموعة إم بي سي السعودية، التي تبث من الإمارات، لمسلسل "التغريبة الفلسطينية" الذي يوثق أحداث النكبة، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتهجير الشعب الفلسطيني، قبل أن يعود المسلسل مرة أخرى على الموقع بعد ردود فعل واسعة.

فكرة حذف #التغريبة_الفلسطينية وأغنية #أحمد_السقا هي حذف حقيقة أن الفلسطينيين ناضلوا ضد الاحتلال، يريدون أن يلوثوا عقل الجمهور العربي برواية الفلسطيني باع أرضه فقط… الحقائق لا يبدلها الزيف والإدعاء والشمس لا تطمس بغربال — Bahaauddin Alghoul (العالم الثاني) (@bahaa_alghoul) October 13, 2020

وقال أحد المغردين "فكرة حذف التغريبة الفلسطينية وأغنية أحمد السقا هي حذف حقيقة أن الفلسطينيين ناضلوا ضد الاحتلال، يريدون أن يلوثوا عقل الجمهور العربي برواية الفلسطيني باع أرضه فقط، الحقائق لا يبدلها الزيف والادعاء والشمس لا تطمس بغربال".

وعلق آخر "الإعلام يقوم حالياً بصهينة العقل العربي، واسم فلسطين يُفسد عملية الصهينة التي يقومون بها".

أحمد السقا غني أغنية في برنامج علي قناة دي ام سي من كام يوم ل #فلسطين كان جده بيغنيها زمان فما كان من ادارة القناة التابعة لمحمود السيسي الا انها حذفت الاغنية من الحلقة تماما عشان تعرفوا اسرائيل بقت مسيطرة علي قصر الرئاسة في مصر ازاي — Magdy Kamel (@magdymohamed_) October 12, 2020

#أحمد_السقا غنى لفلسطين فحذفوا المقطع من المقابلة.

الإعلام يقوم حالياً بصهينة العقل العربي، واسم فلسطين يُفسد عملية الصهينة التي يقومون بها. #التطبيع_خيانة https://t.co/Q30TZxz7RK — محمد عايش (@ayesh_mo) October 12, 2020

https://twitter.com/yusuf929292/status/1315647897225043969?ref_src=twsrc%5Etfw