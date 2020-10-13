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سياسة

قناة مصرية تحذف أغنية لأحمد السقا عن فلسطين وتثير موجة غضب (فيديو)

الممثل المصري أحمد السقا
الممثل المصري أحمد السقا
13/10/2020

وتقول الأغنية "الله يصونك يا فلسطين على الدوام لينا.. إحنا العرب نحميك ومين يقدر يعادينا". 

وغنى الممثل المصري هذه الأغنية في أولى حلقات برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وقال عنها إن جده كان يحب أن يغنيها له وهو صغير.

وأثار حذف هذا المقطع من الحلقة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وربطه متابعون بحذف موقع "شاهد" التابع لمجموعة إم بي سي السعودية، التي تبث من الإمارات، لمسلسل "التغريبة الفلسطينية" الذي يوثق أحداث النكبة، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتهجير الشعب الفلسطيني، قبل أن يعود المسلسل مرة أخرى على الموقع بعد ردود فعل واسعة.

وقال أحد المغردين "فكرة حذف التغريبة الفلسطينية وأغنية أحمد السقا هي حذف حقيقة أن الفلسطينيين ناضلوا ضد الاحتلال، يريدون أن يلوثوا عقل الجمهور العربي برواية الفلسطيني باع أرضه فقط، الحقائق لا يبدلها الزيف والادعاء والشمس لا تطمس بغربال".

وعلق آخر "الإعلام يقوم حالياً بصهينة العقل العربي، واسم فلسطين يُفسد عملية الصهينة التي يقومون بها".

https://twitter.com/yusuf929292/status/1315647897225043969?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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