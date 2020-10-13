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سياسة|الأردن

قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة الزرقاء تهز الأردن والملك يتابع اعتقال الجناة

دشن ناشطون أردنيون وسوما تطالب بإعدام الجناة
دشن ناشطون أردنيون وسوما تطالب بإعدام الجناة
13/10/2020

وتابع الملك عبد الله الثاني تفاصيل العملية الأمنية التي قادت إلى إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة، مشددا على اتخاذ أشد العقوبات، وتوفير العلاج اللازم والضروري للفتى.

وتداولت منصات التواصل، مقطعًا مصورًا لفتى على قارعة الطريق مضرجًا في دمائه، وقد قطعت يداه وفقئت عيناه، قال إن أشخاصًا "معروفين لديه"، اختطفوه واعتدوا عليه بـ"البلطة".

واستنكرت المنصات، الجريمة التي استهدفت فتى لا ذنب له، معتبرين أن قانون الأخذ بالثأر يشعر بشريعة الغاب وغياب القانون، وضجت منصات التواصل بغضب عارم.

وطالب المغردون على وسم #جريمة_الزرقاء، السلطات الأمنية بإلقاء القبض على الخاطفين، في أسرع وقتٍ ممكن، وتقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

كما دشن نشطاء أيضًا وسما #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء، و#طفل_الزرقاء، وسط مطالب واسعة بإعدام الفاعلين.

وذكرت وسائل إعلامية نقلًا عن الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة نفذها أحد أقاربه، اعترضوا طريقه واصطحبوه إلى منطقة خالية من السكان، واعتدوا عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".  

وحذر الأمن العام من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء، مؤكدًا أن نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية؛ لانتهاكه القوانين والأعراف كافة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية ستتابع كل من ينشره، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتداول ناشطون معلومات قالت إن الجاني يملك سجلا إجراميا يزيد على 250 قيدا، وكان محبوسا بأحد مراكز الإصلاح، وتم الإفراج عنه أخيرا.

وتنص المادة 335 من قانون العقوبات الأردني، على أنه إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف، فإن الفاعل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على 10 سنوات.

وقد تغلظ عقوبة الجاني بسبب هذه الجرائم من أجل ردعه وتحقيق الأمن في المجتمع، ولبشاعة الجريمة ووقوعها على فتى يبلغ 16 عاما.

وسجّلت معدلات الجرائم المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي 2019 ارتفاعا بنسبة زادت على 7%، مقارنة بعام 2018، وفق التقرير الإحصائي الجنائي، وكان أصحاب الأعمال الحرة هم الأكثر ارتكابا للجرائم، بينما جاء المتعطلون عن العمل في المرتبة الثانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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