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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد أنثى "أسد الجبال" تطارد شابا لاقترابه من صغارها

في غضون ثوان ظهر الأسد وبدأت في مطاردة الشاب على الطريق والاندفاع إليه بمخالبه
في غضون ثوان ظهر الأسد وبدأت في مطاردة الشاب على الطريق والاندفاع إليه بمخالبه
13/10/2020

كان الشاب كايل بورغس، 26 عامًا، في رحلة تنزه بمنطقة "سليت كانيون" بولاية يوتا، عصر السبت الماضي عندما اكتشف وجود أشبال صغيرة بالقرب منه.

وفي غضون ثوان، ظهرت الأم وبدأت في مطاردة بورغس على الطريق، لمدة ست دقائق كاملة، واندفعت إليه بمخالبها لتدفعه بعيدًا عن أشبالها.

وتمكن الشاب من تصوير المواجهة بأكملها وهو يصرخ في الأم ويتراجع، حتى تمكن في النهاية من إخافة الأم بعيدًا بعد أن رمي بحجر في اتجاهها.

ويقول بورغس إنه لم يدرك في البداية أن هذه الحيوانات هي أسود صغيرة، فهو عادة ما يقوم بسحب هاتفه وتصوير أي حيوانات تصادفه.

وبدأ بورغس في تصوير الأشبال بالفعل عندما وصلت الأم واستمر في التسجيل مع اقترابها وبدأ هو في التراجع مع استمرار الأسد في مطاردته.

وفي مقطع مدته ست دقائق نشره بورغس على حسابه بموقع إنستغرام، أخذ بورغس يصيح ويسب في ذعر، لكن أنثى الأسد اقتربت منه بعد حوالي 3 دقائق، وبدأت تقفز نحوه وأخرجت مخالبها.

فصرخ بورغس "لا! لا! ابتعد أو ارحل! اذهب بعيدا من فضلك! هيا يا صاح! لا أريد أن أموت اليوم"!
وذكر بورغس لوسائل إعلام محلية إنه كان قد شاهد مقاطع فيديو على يوتيوب سابقًا حول كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، وفي عدة مناسبات، حاول التقاط أي شيء من الأرض لرميه على الأسد لكنه كان يقفز للأمام في كل مرة.

وتمكن الشاب في النهاية من التقاط صخرة من على الأرض ورميها في اتجاه أنثى الأسد، مما جعلها تهرب عائدة إلى أشبالها.

وقال بورغس في نهاية المقطع "نعم، هذا حدث للتو، لن أعود إذن من هذه الطريق"، بينما كان يجلس على الأرض للتعافي مما حدث له، ومكث هناك لمدة نصف ساعة أخرى قبل أن يهدأ بما يكفي ليقطع مسافة ميلين في الوادي للرجوع.

وحتى صباح الثلاثاء، حظي منشور كايل بورغس على إنستغرام بأكثر من 805,307 آلاف مشاهدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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