شاهد أنثى "أسد الجبال" تطارد شابا لاقترابه من صغارها

كان الشاب كايل بورغس، 26 عامًا، في رحلة تنزه بمنطقة "سليت كانيون" بولاية يوتا، عصر السبت الماضي عندما اكتشف وجود أشبال صغيرة بالقرب منه.

وفي غضون ثوان، ظهرت الأم وبدأت في مطاردة بورغس على الطريق، لمدة ست دقائق كاملة، واندفعت إليه بمخالبها لتدفعه بعيدًا عن أشبالها.

وتمكن الشاب من تصوير المواجهة بأكملها وهو يصرخ في الأم ويتراجع، حتى تمكن في النهاية من إخافة الأم بعيدًا بعد أن رمي بحجر في اتجاهها.

ويقول بورغس إنه لم يدرك في البداية أن هذه الحيوانات هي أسود صغيرة، فهو عادة ما يقوم بسحب هاتفه وتصوير أي حيوانات تصادفه.

وبدأ بورغس في تصوير الأشبال بالفعل عندما وصلت الأم واستمر في التسجيل مع اقترابها وبدأ هو في التراجع مع استمرار الأسد في مطاردته.

Just #ICYMI – There is incredible video as a puma / mountain lion / cougar / catamount stalked a Utah hiker today who made the right moves for the six minutes while he was followed to keep from being attacked AND recorded the whole encounter.

