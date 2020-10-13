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شاهد: أغرب طريقة يتلقى بها شخص خبر فوزه بجائزة نوبل

الأمريكيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون فازا بجائزة نوبل للاقتصاد لهذا العام
الأمريكيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون فازا بجائزة نوبل للاقتصاد لهذا العام
13/10/2020

ولم يكن صاحب الزيارة المتأخرة سوى جاره وعالم الاقتصاد روبرت ويلسون الذي اقتسم معه الجائزة، والذي اضطر لإخباره بتلك الطريقة بعدما تعذر على لجنة الجائزة التواصل معه وإبلاغه بالخبر المفرح.

وحصد الفيديو الذي نشرته جامعة ستانفورد عبر حسابها في تويتر والذي وثق الحادثة ملايين المشاهدات خلال بضع ساعات فقط.

 ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2020 لعالمي الاقتصاد الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون لعملهما على تطوير المزادات، والذي أشيد به باعتباره مفيدا للبائع والمشتري في أنحاء العالم في جميع المجالات، من حصص صيد الأسماك وحتى تصاريح الهبوط بالمطارات.

ومن بين أفكار الخبيرين الاقتصاديين بجامعة ستانفورد، تفسير كيف يسعى أصحاب العطاءات لتجنب ما يسمى "لعنة الفائز" التي تحدث عندما يتم دفع أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة، وما يحدث عندما يكتسبون فهما أفضل لمدى إدراك منافسيهم للقيمة.

وقال الموقع الرسمي لجائزة نوبل على تويتر "تُعقد المزادات في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية. قام الفائزان بجائزة العلوم الاقتصادية لهذا العام، بول ميلغروم وروبرت ويلسون، بتطوير نظرية المزادات وابتكرا نماذج جديدة لها، وهو ما يفيد البائع والمشتري ودافع الضرائب في أنحاء العالم".

وتوصل ميلغروم وويلسون إلى نماذج لبيع الأشياء المتصلة ببعضها بشكل متزامن. وفي العام 1994، استخدمت السلطات الأمريكية أحد نماذجهما للمزادات لبيع ترددات لاسلكية لشركات اتصالات، في إجراء استخدم بعد ذلك في بلدان أخرى.

وفي حديث للصحفيين عبر الهاتف، رحب ويلسون بأنباء الفوز بالجائزة، وقال إن تجربته الشخصية بالمشاركة في المزادات محدودة.

وأخبر ميلغروم وكالة رويترز أن ويلسون، الذي يسكن على الجانب الآخر من الشارع الذي يقيم فيه، أتي ليطرق بابه قبيل الفجر لإبلاغه باقتسامهما الجائزة لأن هاتفه كان على الوضع الصامت.

وجائزة نوبل للاقتصاد، التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.14 مليون دولار أمريكي)، ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها رجل الصناعة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895 لكن أنشأها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969.

وجائزة الاقتصاد هي الأخيرة بين الجوائز الست لعام 2020، حيث تم منح جوائز الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام خلال الأسبوع الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + رويترز
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