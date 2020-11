شاهد: أغرب طريقة يتلقى بها شخص خبر فوزه بجائزة نوبل

ولم يكن صاحب الزيارة المتأخرة سوى جاره وعالم الاقتصاد روبرت ويلسون الذي اقتسم معه الجائزة، والذي اضطر لإخباره بتلك الطريقة بعدما تعذر على لجنة الجائزة التواصل معه وإبلاغه بالخبر المفرح.

وحصد الفيديو الذي نشرته جامعة ستانفورد عبر حسابها في تويتر والذي وثق الحادثة ملايين المشاهدات خلال بضع ساعات فقط.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2020 لعالمي الاقتصاد الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون لعملهما على تطوير المزادات، والذي أشيد به باعتباره مفيدا للبائع والمشتري في أنحاء العالم في جميع المجالات، من حصص صيد الأسماك وحتى تصاريح الهبوط بالمطارات.

ومن بين أفكار الخبيرين الاقتصاديين بجامعة ستانفورد، تفسير كيف يسعى أصحاب العطاءات لتجنب ما يسمى "لعنة الفائز" التي تحدث عندما يتم دفع أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة، وما يحدث عندما يكتسبون فهما أفضل لمدى إدراك منافسيهم للقيمة.

وقال الموقع الرسمي لجائزة نوبل على تويتر "تُعقد المزادات في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية. قام الفائزان بجائزة العلوم الاقتصادية لهذا العام، بول ميلغروم وروبرت ويلسون، بتطوير نظرية المزادات وابتكرا نماذج جديدة لها، وهو ما يفيد البائع والمشتري ودافع الضرائب في أنحاء العالم".

"Nobody was able to reach me … He and his wife just walked over and rang the doorbell.”

In this conversation recorded just 20 minutes after Paul Milgrom learned of his prize, he describes how it was his friend and fellow laureate Robert Wilson who actually delivered the news. pic.twitter.com/lUklp5a9WF

