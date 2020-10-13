سوريا.. مدرعات الجيش التركي تنقل طلاب مدينة رأس العين إلى مدارسهم (فيديو)

وأظهر المقطع نزول التلاميذ السوريين من إحدى المدرعات بعد وصولها إلى المدرسة. كما أظهر ضباطا أتراك وهم يساعدون التلاميذ ويوزعون عليهم وجبات غذائية، وكذلك إعادتهم مرة أخرى إلى بيوتهم عبر نقلهم بالمدرعات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، علاء اليوسف، إن الجيش التركي قام بنقل طلاب مدارس مدينة رأس العين بناقلات جند مدرعة، بسبب قلة المواصلات، وأيضاً من أجل حمايتهم في ظل أوضاع أمنية صعبة.

الجيش التركي يؤمّن وصول الطلاب لمدارسهم في رأس العين بسوريا قام عناصر من الجيش التركي المنتشرين في منطقة رأس العين شمالي سوريا ضمن عملية نبع السلام، بتأمين وصول الطلاب إلى مدارسهم من خلال نقلهم بالمدرعات التركية حماية لهم. pic.twitter.com/0zOrjHiP2s — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) October 12, 2020

وأطلقت تركيا عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتمكنت من خلالها من السيطرة على مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين" بعد طرد القوات الكردية منها.

وتعاني عدة مناطق في الشمال السوري من تردي الأوضاع الأمنية وحوادث التفجيرات التي راح ضحيتها المئات خلال السنوات الماضية.