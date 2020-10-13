البث الحي
سياسة

سوريا.. مدرعات الجيش التركي تنقل طلاب مدينة رأس العين إلى مدارسهم (فيديو)

13/10/2020

وأظهر المقطع نزول التلاميذ السوريين من إحدى المدرعات بعد وصولها إلى المدرسة. كما أظهر ضباطا أتراك وهم يساعدون التلاميذ ويوزعون عليهم وجبات غذائية، وكذلك إعادتهم مرة أخرى إلى بيوتهم عبر نقلهم بالمدرعات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، علاء اليوسف، إن الجيش التركي قام بنقل طلاب مدارس مدينة رأس العين بناقلات جند مدرعة، بسبب قلة المواصلات، وأيضاً من أجل حمايتهم في ظل أوضاع أمنية صعبة.

وأطلقت تركيا عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتمكنت من خلالها من السيطرة على مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين" بعد طرد القوات الكردية منها.

وتعاني عدة مناطق في الشمال السوري من تردي الأوضاع الأمنية وحوادث التفجيرات التي راح ضحيتها المئات خلال السنوات الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف تركية
المزيد من سياسة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

رفض أهالي المنطقة قرار السلطات المصرية تهجيرهم وهتفوا "مش هنمشي" (مواقع التواصل)

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)