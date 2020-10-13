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سياسة|بريطانيا

ديفيد بيكهام يدعم المحجبات في اليوم العالمي للفتاة (صور)

13/10/2020

وعلق بيكهام على الصور عبر حسابه في إنستغرام قائلا "يجب أن تتاح لجميع الفتيات، أينما كن في العالم، فرصة التعلم وتحقيق أهدافهن". 

وأضاف "تستحق بناتنا نفس الفرص مثل أبنائنا. نحتفل اليوم، في اليوم العالمي للفتاة، بالفتيات من جميع أنحاء العالم اللائي يعملن بجد لإحداث تغيير إيجابي في حياتهن ومجتمعاتهن".

وديفيد بيكهام، 45 عاما، هو أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تسعينيات قرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، وسبق له اللعب ضمن أشهر فرق الأندية الأوربية، وعلى رأسها "مانشستر يونايتد"، و"ريال مدريد"، و"ميلان"، و"باريس سان جيرمان".

ويتولي بيكهام حاليا إدارة نادي "إنتر ميامي" الأمريكي، الذي أنشأه بعد اعتزاله في عام 2013.

و"اليوم العالمي للفتاة" هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص من أجل حياة أفضل.
ويهدف إلى زيادة الوعي تجاه  عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، في مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال و الزواج المبكر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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