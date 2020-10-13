تكنولوجيا الجيل الخامس ومعالج أسرع.. تعرف على مواصفات آيفون 12 (فيديو)

وأعلنت الشركة عن 4 أجهزة جديدة من نفس الفئة هي: "آيفون 12" بشاشة 6.1 بوصة، مثل شاشة جهاز "آيفون 11″، لكن أخف وأرفع منه، ويبدأ سعره من 800 دولار. وجهاز "آيفون 12 ميني" بشاشة 5.4 بوصة، وبسعر يبلغ 700 دولار تقريبا، وجهاز "آيفون 12 برو" مزود بكاميرات أكثر قوة بسعر 1000 دولار. والجهاز الرابع هو "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة 6.7 بوصة وبسعر يبلغ نحو 1100 دولار.

وفي خطوة قد تزعج بعض المستهلكين، فإن الشركة لن تزود النسخة الجديدة من هواتفها بشواحن.

وقالت هذا يعني أن علب الأجهزة ستكون أصغر وأخف وصديقة أكثر للبيئة، وستبيع نموذجين من الشواحن بشكل منفصل بسعر يتراوح بين 20 و 50 دولارا.

وتم تزويد الهاتف الجديد بإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس للاتصالات ومعالج أسرع وكاميرا محدثة مع زيادة قوة الشاشة.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج جديد هو "إيه14 بيونيك"، والذي تقول عنه آبل إنه أسرع بنسبة 50 في المئة من أي معالج هاتف ذكر آخر.

ويحمل آيفون 12 نفس مقاس شاشة "آيفون 11″، لكن سمكه أقل بنسبة 12 في المئة ووزنه أخف بنسبة 16 في المئة، حسب الشركة.

كما تم تزويد الهاتف الذكي الجديد بشاشة زجاجية جديدة تستطيع تحمل الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

وقالت الشركة إن التكنولوجيا الجديدة في الشاشات تمثل "أكبر قفزة بالنسبة لإمكانية الاعتماد على الهاتف"، مقارنة بأي هاتف آيفون آخر قدمته الشركة.

وستبدأ شركة "آبل" بطرح الأجهزة الجديدة للبيع اعتبارا من 23 من شهر اكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتأخر مؤتمر أبل عن موعده المعتاد شهرا، وعقد في الوقت الذي أثرت فيه الجائحة على منظومة آبل الدقيقة لتصميم منتجها الأعلى مبيعا وطرحه في الأسواق.