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سياسة

انفجار أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية أثناء إبطال مفعولها في بولندا (فيديو)

13/10/2020

وأجلت السلطات أكثر من 750 شخصا من المنطقة التي عثر فيها على القنبلة "تالبوي" التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن نحو 5400 كيلوغرام منها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (باب) عن المتحدث باسم اسطول الدفاع الساحلي الثامن إن "عملية إبطال المفعول تحولت إلى تفجير.  يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد آخر."جميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر".

ويقع الموقع الذي عثر فيه على القنبلة خارج بلدة اشوينواويشتشه في شمال غرب بولندا حيث تم افتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال في عام 2016 ولكن متحدثا باسم رئيس بلدية البلدة قال لوكالة الأنباء البولندية إن الانفجار لم يؤد لإصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار في البنية التحتية.
وكانت القنبلة تحتوي على مادة متفجرة بقوة 3 أطنان من مادة "تي إن تي".

والعام الماضي، عثر على هذه القنبلة في قناة "بياست" التي تربط بحر البلطيق بنهر أودير، وأسقطها سلاح الجو البريطاني في عام 1945 في هجوم على السفينة لوتسو الحربية الألمانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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