نيويورك تايمز: ترمب خطط لارتداء زي سوبرمان عند مغادرة المستشفى

وأفادت الصحيفة، بحسب مصادر مطلعة من داخل المستشفى، أن ترمب كشف عن رغبته في عدم الظهور بمظهر ضعيف لدى خروجه من المستشفى وأنه كان يرغب في تمزيق قميصه للكشف عن "تي شيرت" عليه صورة أو إشارة البطل الخارق "سوبرمان".

While the president was at Walter Reed he shared an idea with several people: when he left, he would appear to be frail at first. But then he would reveal a Superman t-shirt under his dress shirt as a symbol of strength. @maggieNYT @anniekarni reporthttps://t.co/Wx32CeoqV7

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 10, 2020