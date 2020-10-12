نيويورك تايمز: ترمب خطط لارتداء زي سوبرمان عند مغادرة المستشفى

وأفادت الصحيفة، بحسب مصادر مطلعة من داخل المستشفى، أن ترمب كشف عن رغبته في عدم الظهور بمظهر ضعيف لدى خروجه من المستشفى وأنه كان يرغب في تمزيق قميصه للكشف عن "تي شيرت" عليه صورة أو إشارة البطل الخارق "سوبرمان".

While the president was at Walter Reed he shared an idea with several people: when he left, he would appear to be frail at first. But then he would reveal a Superman t-shirt under his dress shirt as a symbol of strength. @maggieNYT @anniekarni reporthttps://t.co/Wx32CeoqV7 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 10, 2020

وبحسب ما ورد إلى الصحيفة، فإن ترمب تحدث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة، وفي النهاية، تراجع عن هذه الخطوة.

وجاء هذا التقرير في نفس اليوم الذي ظهر فيه ترمب علانية لأول مرة السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض من والتر ريد، الاثنين، بعد إقامة سريعة عقب تشخيصه بكوفيد-19.

If Trump had Willy Wonka’d his way out of the hospital like this, I genuinely don’t believe my mind would have remained in tact. https://t.co/YziyYTXohc — Ben Jenkins (@bencjenkins) October 10, 2020

والأحد وضعت شركة "تويتر" إشارة "مضلل" على تغريدة للرئيس الأمريكي، أكد فيها أنه "محصن ضد فيروس كورونا"، في إجراء يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وقالت "تويتر" على الوسم المذكور، إن "الرئيس الأمريكي انتهك قواعد الشركة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بالوباء".

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

وفي وقت سابق الأحد، نشر ترامب تغريدة قال فيها "أطباء البيت الأبيض أعلنوا أمس قرارا نهائيا بشأن الفيروس.. وهذا يعني أنه لا يمكن أن أكون ناقلا أو مستقبلا للفيروس".

والأسبوع الماضي، وضعت الشركة الوسم نفسه على تغريدة أخرى للرئيس الأمريكي، كتب فيها أن "موسم الإنفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، رغم توافر اللقاح".

وأضاف "هل ستغلقون بلادنا؟ لا، تعلمنا كيف نتعايش مع الإنفلونزا تماما كما نتعلم التعايش مع كوفيد (كورونا)، الذي يكون لدى معظم السكان أقل فتكا بكثير.