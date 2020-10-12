"معتقلي الرأي": عقد جلسة محاكمة للداعية السعودي محمد موسى الشريف

وأوضح الحساب المعني بالموقوفين في السعودية أن الشريف (58 عامًا) مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأسبوع الماضي.

وأضاف أن "الشريف ظهر بوجهٍ شاحب، وتبدو علامات الإرهاق والمرض واضحة عليه بشكلٍ كبير".

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تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة للدكتور #محمد_موسى_الشريف الأسبوع الماضي، وقد ظهر فيها الشريف ووجهه شاحب وعلامات الإرهاق والمرض واضحة عليه بشكل كبير.

وسننشر لكم بقية تفاصيل الجلسة والحُكم الصادر ضده، فور تأكدها لنا. pic.twitter.com/x7dz5sr3oB — معتقلي الرأي (@m3takl) October 12, 2020

ويعمل الشريف أستاذًا جامعيًا وداعية، وهو طيار سابق، له مؤلفات عدة في الدعوة، والسيرة، والتاريخ، والأدب وغيرها.

واعتُقل الشريف في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن مئات الدعاة والإعلاميين والمثقفين الذين اعتقلوا منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة في منتصف 2017.

الدكتور محمد موسى الشريف.. دافع عن قضايا الأمة، وهاجم جرائم الصهاينة، فاعتقلته الحكومة !! pic.twitter.com/NCvRK3cFt7 — انفوجرافيك الدرعية (@dareiainfo) February 10, 2020

وفي السياق، طالب مغردون عبر تويتر بالإفراج عن الداعية سلمان العودة عقب 3 سنوات من الاعتقال، وبالتزامن مع اقتراب محاكمته الأسبوع المقبل.

وقال عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل: إنه "بعد أسبوع من اليوم تُجْري المحكمة المتخصصة جلسة سرية لمحاكمة الوالد سلمان العودة؛ بسبب تغريداته في تويتر ونشاطه العلمي، جلسة لا تحضرها المنظمات الدولية والا الأطراف المحايدة. أسأل الله أن يفرّج عنه وكل مظلوم".

بعد أسبوع من اليوم تُجْري المحكمة المتخصصة جلسة سرية لمحاكمة الوالد سلمان العودة بسبب تغريداته في تويتر ونشاطه العلمي، جلسة لا تحضرها المنظمات الدولية والا الأطراف المحايدة.

أسأل الله أن يفرّج عنه وكل مظلوم#الحرية_لسلمان_العودة pic.twitter.com/QtwhCQMRVl — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 11, 2020

ولا تكشف السلطات السعودية عن هوية المعتقلين ولا عن عددهم، لكن مغردين سعوديين أكدوا في 11 من سبتمبر/أيلول 2017 نبأ اعتقال عشرين شخصية معظمهم من الدعاة، منهم بعض الدعاة المشهورين على شبكات التواصل الاجتماعي ولديهم ملايين المتابعين.

🔴 تأكد لنا أن السلطات السعودية تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد محاكمات سرية لـ 8 من أبرز الشخصيات المعتقلة منذ سبتمبر وهم:

– د.سلمان العودة

– د.عوض القرني

– د.محمد موسى الشريف

– د.إبراهيم المديميغ

– د.عادل باناعمة

– عصام الزامل

– خالد العلكمي

– فهد السنيدي#لا_للمحاكمات_السرية pic.twitter.com/mRs3TT5PYI — معتقلي الرأي (@m3takl) August 18, 2018

وشنت السلطات السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وغيرهم، بلغ عددهم أكثر من سبعين شخصا، بحسب ما أورد موقع المعارضة السعودية على شبكة الإنترنت "مواطنون بلا حدود".

وتأتي هذه الاعتقالات -وفق "مواطنون بلا حدود"- من دون أمر قضائي ولا مذكرة إلقاء القبض، وهي طريقة تشبه عمليات الاختطاف، ويُمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محام لمتابعة قضيته.

وجاءت الاعتقالات خصوصًا على خلفية الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

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