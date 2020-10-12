محكمة كويتية توقف حبس الدويلة بتهمة الإساءة للإمارات والسعودية

وبهذا يكون الدويلة هو الشخصيّة الثانية التي يُطلق سراحها، في عهد الأمير نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، بعد تبرئة المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في قضية الإساءة للإمارات، في أول حكم صادر في عهد الأمير الجديد.

وكتب حساب ناصر الدويلة على تويتر "الحمد لله… صدر اليوم قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ عقوبة العم ناصر الدويلة وسيتم الإفراج عنه في وقت لاحق مساء اليوم وسيصدر بيان للجمهور إن شاء الله".

#الحرية_لناصر_الدويلة

بسم الله و على بركة الله نبدأ اليوم حملتنا لمناصرة العم ناصر الدويلة نرجو من الجميع المؤازة بالتغريد او إعادة التغريد على هذا الوسم : #الحرية_لناصر_الدويلة

اللهم صل و سلم على اشرف خلقك و انصر عبادك في كل مكان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 11, 2020

وكان قد حكم على الدويلة أيضا بالحبس ستّة أشهر بتُهمة الإساءة للإمارات، و غرّد الدويلة على حسابه على تويتر بأنّه سيذهب لتنفيذ حُكم الحبس سنة الصّادر ضدّه من محكمة الاستئناف.

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله الحمدلله الذي بنعمته و بفضله تتم الصالحات اللهم اجعلنا هداة مهديين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ساذهب لتنفيذ حكم الحبس سنه الصادر ضدي من محكمة الاستئناف واسأل الله الصبر والثبات

بلادي وان جارت علي عزيزة

واهلي وان شحوا علي كرام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 9, 2020

كانت مُطالبات عدة قد صدرت بالإفراج عن ناصر الدويلة، بعد الحكم بحبسه سنة بتهمة الإساءة للسعودية، وتصدر وسم "الحريّة لناصر الدويلة"، في عددٍ من الدول، على رأسها الكويت.

#الحرية_لناصر_الدويلة

قضت محكمة الاستئناف بسجن العم ناصر الدويلة بسبب ثلاث تغريدات فقط الاولى قبل ست سنوات و الباقيتين عام " 2018 " و قيدت الشكوى في " 15/7/2019 " و تنص المادة "25 " من قانون النشر على سقوط الدعوى اذا لم تسجل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر فصارت جميع التهم ساقطه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 10, 2020

وناصر الدويلة محام كويتي تخرج من الكلية العسكرية عام 1980، وحصل على ليسانس الحقوق و الشريعة عام 1982 و عمل ضابطا بالجيش، و مستشار لوزير الدفاع، واصبح عضو مجلس الأمة الكويتي عام 2008 وله عدة مؤلفات.