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سياسة|الكويت

محكمة كويتية توقف حبس الدويلة بتهمة الإساءة للإمارات والسعودية

ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
12/10/2020

وبهذا يكون الدويلة هو الشخصيّة الثانية التي يُطلق  سراحها، في عهد الأمير نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، بعد تبرئة المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في قضية الإساءة للإمارات، في أول حكم صادر في عهد الأمير الجديد.

وكتب حساب ناصر الدويلة على تويتر "الحمد لله… صدر اليوم قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ عقوبة العم ناصر الدويلة وسيتم الإفراج عنه في وقت لاحق مساء اليوم وسيصدر بيان للجمهور إن شاء الله".

وكان قد حكم على الدويلة أيضا بالحبس ستّة أشهر بتُهمة الإساءة للإمارات، و غرّد الدويلة  على حسابه على تويتر بأنّه سيذهب لتنفيذ حُكم الحبس سنة الصّادر ضدّه من محكمة الاستئناف.

 كانت مُطالبات عدة قد صدرت بالإفراج عن ناصر الدويلة، بعد الحكم بحبسه سنة بتهمة الإساءة للسعودية، وتصدر وسم "الحريّة لناصر الدويلة"، في عددٍ من الدول، على رأسها الكويت.

وناصر الدويلة محام كويتي تخرج من الكلية العسكرية عام 1980، وحصل على ليسانس الحقوق و الشريعة عام 1982 و عمل ضابطا بالجيش، و مستشار لوزير الدفاع، واصبح عضو مجلس الأمة الكويتي عام 2008 وله عدة مؤلفات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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