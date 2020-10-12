فنان مصري يدعو المسيحيين لتشكيل حزب سياسي يمثلهم

وعلَّل واكد ذلك بأن ذلك "ضمانة لمشاركتهم في بناء دولة الحريات والحقوق الحديثة"، على حد تعبيره.

وغرّد واكد عبر موقع تويتر، الإثنين: "على الإخوة المسيحيين في مصر تشكيل حزب سياسي أو حركة سياسية تمثلهم لينخرطوا بها في نظام ما بعد نظام السيسي، لكي يضمنوا مشاركتهم في بناء دولة الحريات والحقوق الحديثة".

وتابع: "دولة للجميع قائمة على العدل والمساواة، وقبول حق جميع الفئات التي تكوِّن نسيج المجتمع المصري، ده حقكم ودوركم وواجبنا جميعا".

على الإخوة المسيحيين في مصر تشكيل حزب سياسي او حركة سياسية تمثلهم لينخرطو بها في نظام ما بعد نظام السيسي لكي يضمنو مشاركتهم في بناء دولة الحريات والحقوق الحديثة. دولة للجميع قائمة على العدل والمساواه وقبول حق جميع الفئات التي تكون نسيج المجتمع المصري.

ده حقكم ودوركم وواجبنا جميعا — Amr Waked (@amrwaked) October 12, 2020

وتباينت ردود المغردين على واكد ما بين مؤيد وعارض؛ فقال أحدهم: "فعلا الطريق الأمثل لبناء الدول هي الطرق الطائفية وتقسيم الدولة لفئات"، ورد عليه واكد بأن الحزب الحاكم في ألمانيا هو في الأساس حزب مسيحي.

فعلا الطريق الأمثل لبناء الدول هيا الطرق الطائفية و تقسيم الدولة لفئات

ثم كفاية أحلام يقظة بقا — 🅺🅷Aled (@Khaled__Mousa) October 12, 2020

وردت عليه مغردة بصورة لتغريدةٍ له قديمة (تاريخها 8 من يوليو/تموز 2013)، يقول فيها واكد: "خطأنا هو أننا قبلنا بحزب سياسي على أسس دينية".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، وقال المعترضون على تغريدة واكد إن تأسيس الأحزاب وفق أساس ديني؛ سيُفضي بالبلاد إلى سيناريو طائفي، لا مصلحة لأحد فيه ولا يختلف عما يجري في لبنان.

و بكدة مصر تلحق أخواتها لبنان و العراق و ما يحتاج نقول النهاية — صالح هابط (@sahsai1) October 12, 2020

اكبر غلط هو التقسيمات و الفرز الديني والطائفي.. وقتها بتتقسم البلد و بينفتح باب ما بقى يتسكر.. و اكبر مثال لبنان اللي معظم مشاكلها بسبب التقسيم والمحاصصة الطائفية — Abdallah Ab (@obadasy36) October 12, 2020

فعلا كلام خبيث ورائه محاولات لخلق تكتلات دينية لتمزيق النسيج الوطني وخلق صراع ايدلوجي علي أسس دينية . مصر تعودت أن الممارسات السياسية لا دخل في الدين لها . الدين لله والوطن للجميع ومصر دولة مدنية وخير مثال حزب الوفد و ثورة ١٩ وخروج المسلم والمسيحي بنفس المطالب . — Nabil2020 (@nabil202016) October 12, 2020

أحلامك بعيده المنال

مصر دوله المسيحي اخ وجار للمسلم، بيحضروا أفراح واعياد بعض وبيتشاركوا أحزان بعض، صعب تخش من طريق العدل والمساواة اللي قايمه فعليا بينهم وحقهم ودورهم ف بلد أمن مش بلد مفكك ومتحزب وكل واحد شايف نفسه بقي قوه منعزله عن غيره! وقتها هيبقي عصر استعراض للقوي زي مانفسك — Eissa Adel (@EissaAdel5) October 12, 2020