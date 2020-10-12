رغم الهدنة.. أذربيجان تصد هجمات أرمينية وتدمر 3 طائرات ودبابة (فيديو)

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، صباح الإثنين، إن القوات الأرمينية شنت هجمات على مواقع باتجاه آغدره و آغدم وفضولي وجبرائيل.

وأوضحت أن الجيش الأذربيجاني صد الهجمات، ودمر 3 طائرات من دون طيار، ودبابة من طراز تي-72 و 3 صواريخ غراد عائدة للقوات الأرمينية، وحيّد العديد من الجنود.

ولفتت إلى انسحاب وحدات مدفعية الفوج التاسع للجيش الأرميني من اتجاه حدروت، مشيرة إلى أن أفرادا من الكتيبة الخامسة التابعة للفوج تركوا آلياتهم المصفحة ولاذوا بالفرار.

وذكرت أن نيران المدفعية الأذربيجانية دمرت ملجأ تحت الأرض في نقطة التمركز الدائمة للفوج الأول التابع للجيش الأرميني.

وأشارت إلى أن الجيش الأذربيجاني له السيطرة على طول خط الجبهة.

وفي بيان آخر نشرته الوزارة، أفادت أن الجيش الأرميني أطلق النيران على المناطق السكنية في مدن ترتر وغورانبوي وآغدم.

إيران تعرب عن قلقها من انتهاك الهدنة

وأعربت إيران، الإثنين، عن قلقها إمن انتهاك وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ.

جاء ذلك على بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة.

وأوضح خطيب زادة أن بلاده تدعو الجانبين الى الإلتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات في إطار القانون الدولي واحترام كلا البلدين وحدة أراضي الآخر والجلاء عن المدن المحتلة.

وأضاف أن طهران تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بمزيد من ضبط النفس، وتدین بشدة الهجمات الصاروخیة على البنية التحتية والمناطق السكنية وقتل المدنيين وتعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا.

وأكد على استعداد بلاده للمساهمة في تسهيل استئناف المحادثات في إطار القانون الدولي من أجل التوصل الى حل دائم وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية في قره باغ، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مأهولة مدنية.

وفي إطار العملية، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 34 آخرين.