ترمب يصف متظاهرين بـ"الحيوانات" ويطالب بسجنهم

وقال ترامب في إحدى التغريدات "ضعوا هؤلاء الحيوانات في السجن، الآن".

يأتي ذلك بعد ساعات من تداول حسابات على موقع تويتر لمقاطع فيديو تشير إلى إزالة بعض النصب التذكارية لؤساء أمريكيين منهم أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت.

Statue being pulled down a bit ago, posted by this account, which seems to be Tracy Molina. https://t.co/h6xrGqOOtk #Portland pic.twitter.com/Z4vPsGdnht — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 12, 2020

On the eve of Indigenous People’s Day, protesters in Portland brought down statues of both Teddy Roosevelt and Abe Lincoln. — Alex Zielinski (@alex_zee) October 12, 2020

Statue of Teddy Roosevelt vandalized and torn down by demonstrators in #Portland currently holding a Direct Action March for ‘Indigenous Rage’. #pdx #antifa #portlandriots pic.twitter.com/YRKhFLqaVu — Shane B. Murphy (@shanermurph) October 12, 2020

ويحاول الرئيس إظهار نفسه على أنه قائد للنظام والقانون، عقب فصل صيف شهد مظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية. وتحولت بعض المظاهرات في بعض الأحيان لأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة، لا سيَّما عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

Put these animals in jail, now. The Radical Left only knows how to take advantage of very dumb “leadership” fools. This is Biden! Law & Order! https://t.co/w0yH3SqnrB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

ويتوجه ترمب إلى فلوريدا كي يعود لحملته الانتخابية، في وقت لاحق من اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

See you in FLORIDA tomorrow night. Big Rally!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

ويسعى ترمب للفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، رغم تأخره عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي.

وعلى الرغم من أن طبيب ترمب أعلن أنه أصبح بصحة جيدة ولا يمثل مصدرًا للعدوى، تقضي الإرشادات الصحية وجوب بقائه في العزل؛ لضمان عدم نشره لعدوى فيروس كورونا.

وفي أمريكا، أصاب الفيروس التاجي 7 ملايين و996 ألفًا و869 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 4 آلاف و871 مصابًا، وتعافى 219 ألفًا و764 مصابًا، حتى الساعة، ويصر ترمب على تسمية الفيروس بـ"الصيني"، في حين ترفض الصين هذه التسمية.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 6.0 في المئة في 24 ساعة، حتى صباح الإثنين، لتصل إلى 76.7 مليون حالة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، والذي بلغ 6.0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 855 ألفًا و454 حالة، بزيادة نسبتها 3.0 في المئة عن الوقت نفسه، أمس.

وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 2.3 في المئة في عدد الحالات مقارنة التوقيت ذاته، أمس، ليصل الإجمالي إلى 18 ألفًا و703 حالات.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 178 حالة وفاة.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي وحتى الآن، 37 مليونًا و841 ألفًا و304 أشخاص، وأودى بحياة مليون و82 ألفًا و680 مصابًا، بينما تعافى 28 مليونًا و421 ألفًا و155 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.