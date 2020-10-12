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سياسة

ترمب يدعو بن زايد لتشجيع بلدان المنطقة على التطبيع مع إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحمد بن زايد
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحمد بن زايد
12/10/2020

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان، إن ترمب وآل نهيان بحثا خلال مكالمة هاتفية آخر المستجدات في الشرق الأوسط.

وأضاف دير أن ترمب دعا ولي عهد أبو ظبي لتشجيع البلدان الأخرى في المنطقة على اتباع المسار نفسه الذي سارت فيه الإمارات في هذا الإطار.

وأوضح أن ترمب شكر محمد بن زايد على تهانيه، وأعرب بدوره عن تهانيه له على القيادة التي أبداها خلال مرحلة توقيع الاتفاق الإبراهيمي (اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل).

وقعت الإمارات والبحرين الشهر الماضي اتفاقي تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية (غيتي)

 

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال أقيم في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

وأكد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أن آل نهيان هنأ ترمب في المكالمة بتعافيه هو وزوجته من فيروس كورونا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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