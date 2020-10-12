تركيا: أرمينيا ستدفع الثمن وندعم أذربيجان حتى تحرير أراضيها

وصرح أكار للصحفيين، اليوم الإثنين، عقب مشاركته في افتتاح العام الدراسي الجديد للأكاديمية العسكرية في أنقرة، أن أرمينيا ستدفع الثمن يوما ما أمام التاريخ والقانون الدولي لاستهدافها المدنيين في أذربيجان.

وأكد أن تركيا تتابع من كثب التطورات في أذربيجان، مشيرا إلى أن قوات أرمينيا هاجمت "مناطق مدنية بشكل وحشي وتواصل هجماتها منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن "هذا ليس بجديد، أرمينيا اعتادت دائما أن تتصرف بعدوانية، والدعم المقدم لها يحثها على ذلك ".

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdüren Ermenistan için “Bunlar ateşkesin de ihlali anlamına geliyor. Bir gün gelecek hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler”dedi.https://t.co/SdqaMthaPB pic.twitter.com/npwIgmHF6H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2020

ودعا وزير الدفاع التركي في مكالمة هاتفية، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أرمينيا إلى وقف هجماتها على المناطق السكنية والانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية إن أكار أوضح أن باكو لن تنتظر 30 عاما إضافية من أجل الحل، مشيرا إلى أن تركيا تقف إلى جانب أذربيجان في العملية التي بدأتها لتحرير أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، الإثنين، إن الجيش تمكن من صد هجمات شنتها القوات الأرمينية ودمر 3 طائرات من دون طيار، ودبابة من طراز تي-72 و 3 صواريخ غراد عائدة للقوات الأرمينية، وحيّد العديد من الجنود.

وقال مسؤولون من أصول أرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ، الاثنين، إن 51 جنديا آخرين قتلوا في القتال مع أذربيجان، ليرتفع مجمل القتلى العسكريين في الإقليم إلى 480 منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين.