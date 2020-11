بسبب العنصرية.. استقالة أول عمدة بلدية محجبة في بريطانيا وتضامن واسع معها

وكانت راقية قد أشارت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى استقالتها، وفي أكتوبر/تشرين الأول الحالي قدمت بيان الاستقالة لحزب العمال قالت فيه إن الحزب " يميز ضد الأقليات، فيما يسمح للرجال البيض بالقيام بما يريدون"، حسبما تداولته وسائل إعلام دولية.

It was such honour 2 be 1st Citizen of London Borough of Islington.A role I enjoyed & escaped from the leader's oppression &some elected members Discrminatory behaviour too

I therefore I resigned from the Labour Party, last night & will give full statement due course #Mothers — Rakhia Ismail (@Rakhiaismail) September 25, 2020

وقالت راقية إسماعيل، وهي صومالية الأصل، لصحيفة ذا غارديان إنها

استقالت لأنها شعرت بالتهميش بصفتي امرأة سوداء تنتمي لأقلية، ولم يتم أخذها على محمل الجد من قبل بعض الزملاء الذكور.

وبعد تركها لمنصبها عمدة لبلدية إيسلينغتون، بشمال لندن، أبلغت إسماعيل أعضاء حزب العمال في أواخر الشهر الماضي أنها ستستقيل من منصب مستشارة بالحزب بعد ثماني سنوات.

وقالت "أشعر بحزن عميق لأن الحزب الذي اعتقدت أنه يناصر العدالة والإنصاف وأنه "من أجل الجميع" ثبت لي من تجربتي الشخصية أنه ليس كذلك.

Not only labour, left needs to sort itself out. They take ethnic minority for granted. Very sorry my dear sister, that you need to go through this. Good luck with whatever you decide to do. https://t.co/rfLsHoGsdv — Ayan Mahamoud MBE (@Gobannimo) October 11, 2020

وأشارت إسماعيل، في سرد أسباب استقالتها من الحزب، إلى رسالة تلقتها في فبراير شباط 2019 تدعوها إلى حضور المؤتمر الوطني الأول للمرأة في حزب العمال، والذي ذكر تحت عنوانها "الصومال"، وتساءلت "ما علاقة مسقط رأسي بهذه الدعوة"؟.

كما زعمت إسماعيل أنها حُجبت في البداية من حساب تويتر الرسمي لرئاسة البلدية وقالت إن الإسلاموفوبيا المتفشية بين بعض الزملاء كانت وراء قرار المجلس بعدم تنظيم احتفال بمناسبة عيد الأضحى الإسلامي في عام 2019، لكنهم قالوا إن الحدث ألغي من قبل ممثلي المجتمع بسبب التحديات التنظيمية والمشكلات المتعلقة بتأمين المسؤولية العامة.

This really hurts. The Somali community has given the Labour Party so much support and time after time they have let us down and abused us when we have spoken out. I am so sorry this has happen to an incredible woman who loves her community. https://t.co/bxziSRbgCl — Nimco Ali (OB-fanny-E) 🔻 (@NimkoAli) October 11, 2020

كما أضافت إسماعيل أن زميلا لها في حزب العمل صرخ في وجهها واتهمها بتشويه سمعة المنطقة بعد أن سلطت الضوء على إحدى الجرائم المحلية، وانخرطت في البكاء بعد أن طُلب منها التزام الصمت خلال أحد اجتماعات الحزب.

وأوضحت "شعرت بصفتي امرأة سوداء تنتمي لأقلية أنه ليس لدي صوت، وفي نهاية المطاف فكرت: ما هو الهدف؟"

The UK’s first Somali-born Muslim woman mayor has resigned from the Labour party over what she has described as oppression & discrimination. It is important that Rakhiat's full statement – when it comes out – is not ignored but acted upon & appropriately investigated https://t.co/XKq7l0qYiB — Miqdaad Versi (@miqdaad) September 27, 2020

و قال متحدث باسم حزب العمال: "قرار المستشارة إسماعيل بالاستقالة مخيب للآمال خاصة بعد فترة وجيزة من ولايتها عمدة لإيسلينغتون، بعد أن خدمت البلدة بشكل مثير للإعجاب خلال وقت صعب للغاية".

وأضاف قائلا "إن حزب العمل يأخذ أي اتهامات بالتمييز على محمل الجد، وسيتم التحقيق فيها بشكل كامل بما يتماشى مع قواعدنا وإجراءاتنا".

وكان لقرار استقالة راقية اسماعيل صدى واسع في منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عبر سياسيون وكتاب وصحفيون عن تضامنهم معها، بل إن هناك من شجعها على الخطوة التي أقدمت عليها، معتبرين أن استقالتها خسارة للحزب.

There’s a particular type of Islamophobia, racism, and misogyny directed at visible Muslim woman (wearing hijab) in politics or public life who refuse to be tokenised or join the identity politics circus.

This is a painful read. Solidarity @Rakhiaismail https://t.co/yzsYso4szi — Shaista Aziz (@shaistaAziz) October 11, 2020

@UKLabour needs sort itself out, my friend @Rakhiaismail is hard working, determined to support all in need and have been racially discriminated in the party.

Former Islington mayor quits Labour party over racism.https://t.co/sIfU6d3IqZ — Kaltum O Rivers (@KalkaOsman) October 11, 2020

"a labour colleague shouted at her for tarnishing the reputation of the area after she highlighted to the media the issue of knife crime and was reduced to tears after being told to be quiet during a labour group meeting" this is absolutely shocking to read, solidarity rakhia https://t.co/x1jpD6zTwM — neal (@ne_al_) October 11, 2020