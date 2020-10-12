القبض على العشرات بسبب انتهاكات جنسية بحق أطفال في بريطانيا

وقالت "سكوتلاند يارد" في بيان إن العملية، التي تم تنفيذها بين 28 من سبتمبر/ أيلول و3 من أكتوبر/ تشرين الأول، أسفرت عن توقيف "31 شخصا ومصادرة أكثر من 300 دليل مع تنفيذ 91 مذكرة تفتيش".

وأشار البيان إلى أن العملية نجحت في "حماية مئة طفل" من التعرض لانتهاكات.

وأوضح بيان الشرطة أن سيتعين على "الضباط تحليل عشرات آلاف الصور لانتهاكات وحالات استغلال بحق الأطفال عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".

ونفذت وحدة تابعة لشرطة لندن متخصصة في التصدي للانتهاكات الجنسية في حق الأطفال عبر الإنترنت. وأوضح البيان أن شرطة لندن ضاعفت أعداد الأفراد العاملين في الوحدة إلى مئتي شرطي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ودعا البيان أولياء الأمور إلى الحذر ومتابعة ما ينشر على الإنترنت، خاصة في ضوء التقدم التقني والدخول إلى مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي.