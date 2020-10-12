البث الحي
سياسة|بريطانيا

القبض على العشرات بسبب انتهاكات جنسية بحق أطفال في بريطانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
12/10/2020

وقالت "سكوتلاند يارد" في بيان إن العملية، التي تم تنفيذها بين 28 من سبتمبر/ أيلول و3 من أكتوبر/ تشرين الأول، أسفرت عن توقيف "31 شخصا ومصادرة أكثر من 300 دليل مع تنفيذ 91 مذكرة تفتيش".

وأشار البيان إلى أن العملية نجحت في "حماية مئة طفل" من التعرض لانتهاكات.

وأوضح بيان الشرطة أن سيتعين على "الضباط تحليل عشرات آلاف الصور لانتهاكات وحالات استغلال بحق الأطفال عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".

ونفذت وحدة تابعة لشرطة لندن متخصصة في التصدي للانتهاكات الجنسية في حق الأطفال عبر الإنترنت. وأوضح البيان أن شرطة لندن ضاعفت أعداد الأفراد العاملين في الوحدة إلى مئتي شرطي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ودعا البيان أولياء الأمور إلى الحذر ومتابعة ما ينشر على الإنترنت، خاصة في ضوء التقدم التقني والدخول إلى مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي.

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

رفض أهالي المنطقة قرار السلطات المصرية تهجيرهم وهتفوا "مش هنمشي" (مواقع التواصل)

الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)

مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي