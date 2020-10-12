"أغلبية العرب يؤيدون التطبيع".. استطلاع نشرته سكاي نيوز عربية يفجر جدلا

وقال موقع القناة الإماراتية، إن الاستطلاع شمل 3600 شخص من خمس دول عربية هي الإمارات والأردن ومصر والسعودية وفلسطين إضافة إلى ألف إسرائيلي.

ولكن بالرجوع إلى موقع مؤسسة زغبي وجدنا أن الاستطلاع كان في الفترة ما بين 24 من يونيو/ حزيران و5 من يوليو/ تموز 2020، أي قبل اتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

كما أن نتائج الاستطلاع، الذي أجرته المؤسسة على خلفية خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، ليست تماما كما أوردها الموقع الإماراتي.

وفيما يلي أبرز النتائج الدقيقة للاستطلاع:

أغلبية كبيرة (أكثر من ثمانية من كل 10) بين الإسرائيليين والعرب المستطلعين تشعر أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مهم لإحلال السلام، لكن بينما تأمل الأغلبية في جميع الدول العربية في إحلال السلام في السنوات الخمس المقبلة (بين 53٪ و57٪ في الأردن وفلسطين على التوالي و76٪ في الإمارات)، فإن 15 بالمئة من الإسرائيليين فقط يشاركون هذا التفاؤل. إيمان المستطلعين العرب باحتمالية حل الصراع يقود العرب إلى الرغبة في استكشاف مقاربات جديدة لصنع السلام. رغم أن هناك فوائد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا أنه إذا مضت إسرائيل قدما في خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، يرى سبعة من كل 10 مستطلعين عرب أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء دعمهم لتطوير العلاقات مع إسرائيل.

وعلى مواقع التواصل شكك كثيرون في نتائج هذا الاستطلاع، وقالوا لا يمكن أن تكون غالبية العرب مع التطبيع، وحتى ولو كان الاستطلاع صحيحا فإنه يبقى محصورا في آراء من أجروه.

انا اشك في مصداقيه هذا الاستطلاع

لن تجد اكثر من عشره في المائه يوافقون على علاقات مع العدو الصهيوني وفي الغالب هم غير عرب اصليين — SA Hu (@ibnaljabr) October 11, 2020

من جانبه احتفى المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بما نشرته سكاي نيوز عربية عن الاستطلاع.

وقال أدرعي في تغريدة "لا صوت يعلو فوق صوت العقل، كشف استطلاع للرأي أن أغلب المواطنين العرب يؤيدون إقامة السلام مع إسرائيل نظرا إلى دوره في إشاعة الاستقرار."

لا صوت يعلو على صوتِ العقل. كشف استطلاع للرأي أن أغلب المواطنين العرب يؤيدون إقامة السلام مع #إسرائيل نظرا إلى دوره في إشاعة الاستقرار. لقد أجري الاستطلاع في كل من مصر 🇪🇬 الأردن 🇯🇴 السعودية 🇸🇦 الإمارات 🇦🇪 https://t.co/geLqfLlYES — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2020

بينما رد أحد المغردين قائلا "بل أغلب الحكام العرب يؤيدون السلام مع إسرائيل، أما الشعوب العربية فهي لا تدعم هذه الخيانة".

وقال آخر "استطلاع الكيان الصهيوني الأصغر لتبرير الخيانة و وإشعار الناس بأن هذه الجريمة مقبولة و أصبحت أمرًا واقعًا".

دا اكيد استطلاع للحكام ونسيوا المواطنين 🤣 — م / عماد عبدالبديع (@emad_inst) October 11, 2020

وأثار الخبر الذي نشرته سكاي نيوز عربية عن الاستطلاع ردود فعل غاضبة وأخرى ساخرة، لاسيما بعد التوقيع مؤخرًا على اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية واشنطن.

ودومًا يؤكد ناشطون عرب، رفضهم التام لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، موضحين أن التطبيع على مستوى الحكومات فقط وأن الشعوب لن تطبع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل أرض فلسطين ويقتل ويشرد الأطفال.

انا عربي وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يحط ايده في ايد صهيوني وهو في غني عنه واللي مصدوم من موقف الخليج فاحب اقوله ان اللي حصل ده كان عبارة عن وضع اللمسات النهائية للتطبيع بدليل مكاتب المصالح الاقتصادية اللي موجودة في اغلب بلدان الخليج مَش ناس قبل ما توقع غنت خدني تل ابيب — Adel (@Adel41881686) October 11, 2020

لا أظن أن ذلك صحيح وفرضا كان صحيحا سيكون استطلاع محصور ومحدد مع جزء من سكان دول لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة

أسرائيل هي العدو التاريخي منذو فجر الأسلام ومن يقول غير ذلك فهو واهم واهم واهم — المكحّل بالطحين (@aab605) October 11, 2020

لا انا من مصر وبقولك من القرآن فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ، وبإذن الله نهاية اسرائيل أصبحت قريبة 💪 — راندا عليوة (@randarararara) October 11, 2020

صححوا العنوان… أغلب الحكام العرب يؤيدون السلام مع إسرائيل…اما الشعوب العربية لن تجد فيهم من يأيد مشروع التطبيع — بن دادي عدة (@bendadiadda) October 11, 2020

استطلاع الكيان الصهيوني الأصغر لتبرير الخيانة و تحسيس الناس بأن هذه الجريمة مقبولة و أصبحت امر واقع — Ammar Zoghlami (@ammar_zoghlami) October 11, 2020